V análech astronomických dějin se nachází záhada, která se datuje do roku 1217. Tehdy německý mnich upřel svůj pohled k obloze a jeho všímavé oko narazilo na neobvyklou podívanou – obyčejně slabá hvězda zářila nezvyklým jasem. Stejná supernova se má znovu objevit v roce 2024.

Tato vesmírná anomálie, zaznamenaná v kronice opata Burcharda, tehdejšího představeného ursberského opatství, je starobylou hádankou, která dodnes mate astronomy i hvězdáře. Podívejte se na i v tomto videu:

Identita hvězdné záhady odhalena?

V kronice Abbotta Burcharda je popsáno "podivuhodné znamení", mimořádně jasný objekt v souhvězdí Corona Borealis. Tento objekt, ať už to bylo cokoli, se vymykal normám noční oblohy tím, že po mnoho dní vrhal zářivou záři. Přesto se vědci teprve nyní, o několik století později, domnívají, že odhalili identitu této hvězdné záhady.

Domnívají se, že viníkem je rekurentní nova - nebeská událost, která je nesmírně vzácná. K rekurentním novám dochází, když mrtvá hvězda, známá jako bílý trpaslík, odčerpává hmotu z většího hvězdného průvodce. Tato vesmírná krádež vyvolává periodické výbuchy oslnivého světla, které vybarvují oblohu přechodným jasem. Mezi podezřelými hvězdami vyniká jedna hvězda - CrB, která se nachází v souhvězdí Corona Borealis. Je známo, že zhruba jednou za 80 let na týden vybuchne v zářivé nádheře, což je jev, který byl vědecky zdokumentován pouze dvakrát, a to v letech 1866 a 1946.

Nejstarší pozorování novy

Astronom Bradley E. Schaefer ze Státní univerzity v Louisianě předložil přesvědčivé důkazy, které naznačují, že záznam Abbotta Burcharda spolu s další kronikou z roku 1787 mohou představovat nejstarší pozorování rekurentní novy T CrB. Schaeferův pečlivý výzkum, dostupný na arXiv.org, odhaluje zajímavou možnost, že "úžasná" hvězda pozorovaná německým mnichem a její protějšek z roku 1787 byly skutečně T CrB.

Jak si však můžeme být jisti, že tento nebeský host byl skutečně T CrB, a nikoliv prchavá supernova nebo prolétající kometa?

Schaeferovo důkladné zkoumání tyto alternativy vylučuje. Supernovy, kataklyzmatické události vyvolané smrtelnými záchvěvy masivních hvězd, po sobě zanechávají pozůstatky, které přetrvávají tisíciletí. V okolí souhvězdí Corona Borealis však žádné takové pozůstatky neexistují. Pokud jde o komety, jedna z nich byla sice pozorována již dříve, v roce 1217, ale tehdejší mniši, dobře obeznámení se zlověstnou symbolikou komet, by ji sotva označili za "podivuhodnou" nebo by vynechali zmínku o jejím charakteristickém ohonu.

Historická pozorování se budou za rok opakovat

V kronice z roku 1787 z pera anglického reverenda a astronoma Francise Wollastona je také zachyceno chování hvězdy podobné nově, které se přesně shoduje s nebeskými souřadnicemi T CrB. Schaefer předpokládá, že skutečnou identitou této hvězdy, kterou Wollaston identifikoval pomocí jména z katalogu astronoma Williama Herschela, není nic jiného než T CrB.

Přesuneme se do současnosti, kdy se vědci připravují na další očekávané vzplanutí T CrB, které by mělo naši noční oblohu ozdobit koncem roku 2024. Tato nadcházející podívaná nabízí moderním astronomům vzácnou příležitost doplnit staleté záznamy o současná pozorování. S každým dalším pohledem do minulosti a budoucnosti této nebeské záhady se kosmická skládačka T CrB přibližuje k objasnění a nabízí lákavý pohled do stále tajemného vesmíru.

