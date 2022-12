O tom, kdy náš svět skončí, a to v menších či větších bolestech a mukách, slýcháme poslední roky stále. Předpověďmi a proroctvími od věhlasných i méně známých „vyvolených“ se to jen hemží. Co na to ale superpočítač?

Superpočítač se vlastně přidal do řady děsivých proroků, když vytvořil mrazivou předpověď apokalypsy a předpokládá, že svět může skončit již do roku 2050. Jeho teorie pak naznačuje, že život, jak ho známe, by mohl do té doby skončit. Tento děsivě přesný stroj je přitom navržen tak, aby předpovídal vzorce lidské civilizace a byl vytvořen špičkovými univerzitními profesory v roce 1973.

Od té doby učinil několik předpovědí, které se naplnily.

Co už superpočítač předpověděl?

Mezi předpovědi počítače patří například pokles dostupnosti přírodních zdrojů a životně důležitých nerostných surovin, a s tím nepřímo spojený pokles životní úrovně od roku 1980. Počítač přitom pracuje s celou řadou faktorů, včetně porodnosti a úrovně znečištění, a na základě toho pal předkládá odhady toho, kudy se život bude ubírat. Jednou z předpovědí je, že v roce 2050 bude už stav naší planety kritický a pokud s tím nic neuděláme, kvalita života klesne na nulu.

Za nejvážnější problémy počítač určil znečištění, které začne zabíjet lidi, až dojde k drastickému snížení počtu obyvatel. Mezi lety 2040 až 2050 by pak měl civilizovaný život na Zemi zcela zaniknout. Pakliže si však myslíme, že se snažíme katastrofu odvrátit, počítač nesouhlasí a říká, že jízda ekologičtějšími automobily a snížení porodnosti je téměř nepodstatná.



A co na to lidé?

Zarážející je, že tvrzení počítače podpořil například i jeden z nejvýznamnějších britských astrofyziků, královský astronom Martin Rees. I ten nám předpovídá chmurnou budoucnost kvůli přetrvávajícím hrozbám vyplývajícím ze změny klimatu a z nadužívání technologií.

Obdobně znepokojivé jsou i předpovědi slavného proroka Nostradama, které rovněž nevynechávají klimatické změny:

Jako slunce hlava prozáří

zářící moře:

Živoucí ryby Černého moře

se jen uvaří.

Nám nezbývá jen doufat, že proroci, věštci i superpočítače jsou pesimističtí. Doufejme, že pokud se nám podaří překonat obrovské výzvy, které před námi stojí, může lidstvo žít ještě velmi dlouho.

