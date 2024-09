Externí autor 12. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Eduarda Klezlu znají čeští diváci především jako porotce populární pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar. Ta ho proslavila v letech 2005 a 2005. Co ale dělá obávaný kat dnes? A proč se dostal do křížku s Davidem Krausem?

Narodil se na Opavsku v obci Vítkov v roce 1961. Posléze vystudoval konzervatoř v Ostravě a následně i v Praze Akademii múzických umění. Už za studií se mu podařilo vystupovat ve Francii a Polsku. Vyhrál také několik pěveckých soutěží mezi konzervatořemi.

Po skončení školy dostal angažmá v Komorní opeře Praha. Zde zazářil hlavně v operách W. A. Mozarta. Jeho talentu si hodně rychle všimli i v zahraničí, a tak se Klezla pakoval do Berlína, Drážďan, ale také do Švýcarska a Itálie.

Učitel na konzervatoři a porotce SuperStar

Hlavní role si střihl v Čajkovském, Mozartovi a nebo Rossinim. Pokračoval také dál v koncertování v zahraničí, tentokrát to bylo Španělsko a Rakousko. K tomu stíhal také učit, a to ve Švýcarsku, kde vedl muzikálové kurzy. Pedagogická činnost jej živí dodnes, i když si sem tam odskočí k nějakému „melouchu”.

V současné době působí jako pedagog na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, ale nejvíce se do povědomí dostal právě díky talentové soutěži Česko hledá SuperStar, kde byl porotcem v letech 2005 a 2006.

close info Facebook zoom_in Eduard Klezla v SuperStar.

Ačkoliv na nabídku od komerční televize kývnul, o tom, zda se tam dá objevit skutečný talent, si myslí své.

„Já sám se domnívám, že skutečně velký talent se do takových soutěží již dnes přihlásí jen ojediněle. Velký talent půjde vždy svou vlastní tvrdou cestou, neboť talent vedle obrovské muzikality znamená i vyhraněný názor na zvolenou uměleckou cestu. Talent raději zkouší někde v garáži a hledá jiné možnosti, jak se ke svému cíli dostat,” říká Klezla a dodává, že se bojí, aby se vítěz nestal obětí firem, které si přes něj budou chtít udělat reklamu.

„Soutěže jsou v pořádku a měly by určitě být. Je to příležitost pro mladou, nadanou generaci. Jen je nutné rozumně vybírat z nabídek soutěží,” upozorňuje porotce, který si vysloužil za dva roky působení v televizi přezdívku „kat”.

Eduard Klezla a spor s Davidem Krausem

To, že se Klezla s ničím ani s nikým nepáře, by ostatně mohl potvrdit i jeden z jeho někdejších žáků, kterým nebyl nikdo jiný než syn moderátora Jana Krause, David Kraus. Ten má pedagoga svůj vlastní názor.

„Nejsem agresivní člověk, ale kdybych viděl tohoto člověka, potkal ho třeba v zelenině, tak dostane facku zezadu, až spadne do toho regálu,“ cituje drsná slova umělce web iDNES.cz.

A co se mezi hochy přihodilo? Sám Klezla dělá mrtvého brouka a říká, že se k tak staré záležitosti nebude vyjadřovat. Odmítá ovšem, že by on byl důvodem Davida Krause pro opuštění konzervatoře.

„Já se nebudu vyjadřovat k něčemu, co bylo úplně jinak, než je prezentováno. Já byl jeho ročníkový pedagog. Nevím, že by odcházel kvůli mně, bylo to kvůli maturitě z angličtiny, se zpěvem to nemělo nic společného,” uzavírá celou věc někdejší porotce.

Žák poslal na svého učitele inspekci

Kraus v době svých studií na konzervatoři dostal individuální plán, a to na základě inspekce. Podle ní ho pak jeho učitel zpěvu Eduard Klezla nesměl hodnotit. „Musel jít za dveře, když já jsem dělal ze zpěvu zkoušky," řekl tehdy Kraus, který ačkoliv konzervatoř nedokončil, se věnuje muzice i bez toho.

Svár je už to ovšem starý, a tak snad obě dvě horké hlavy za tu dobu vychladly. Kraus nadále vystupuje v show svého otce jako doprovodný muzikant a Eduard Klezla dál učí na Konzervatoři Jaroslava Ježka, kde dokonce působí jako ředitel.

