Zpěvačka Gabriela Gunčíková (31) se proslavila v druhé řadě legendární soutěže SuperStar. Gabriel se probojovala až do finále, kde ji však porazil slovenský zpěvák Lukáš Adamec. Dlouhou dobu o zpěvačce nebylo slyšet. Kam se poděla?

Favoritka Karla Gotta

Gabriela Gunčíková se narodila v roce 1993 v Kroměříži. Prakticky od dětství snila o tom, že se jednou stane velkou paní zpěvačkou. Se svojí kapelou obrážela zábavy a snažila se prorazit. Lásku k hudbě měli v rodině. Její otec je rockový kytarista a působí v kapele Iron Maiden Revival.

„Od pěti let jsem s ním jezdila do zkušebny, seděla jsem tam v kytarovém pouzdře, houpala nohama a poslouchala metal. Doma jsme si pouštěli výhradně Kiss, Deep Purple, Iron Maiden, Led Zeppelin a další legendární kapely," řekla v rozhovoru pro Novinky.cz.

„Když mi bylo devět, táta se mě zeptal, jestli se budu věnovat hře na klavír, nebo na kytaru. Bylo to vlastně ultimátum. Rozhodla jsem se pro kytaru a pak jsem ji sedm let studovala v hudebce.

Postupně jsem ale začala tíhnout ke zpěvu," prozradila. V sedmnácti letech se přihlásila do druhé řady pěvecké show SuperStar a skončila druhá.

Se SuperStar přišla ohromující sláva, ze které začala těžit. Ještě téhož roku v roce 2011 se umístila v anketě Český slavík v kategorii Objev roku. Poté vydala své debutové album Dvojí tvář a vystupovala v muzikálu Kleopatra. V roce 2012 Gabriele nabídl Karel Gott, že by mu mohla dělat pěveckého hosta na jeho turné. Nazpívali spolu píseň Nic nás nezastaví a Gott prozradil, že byla v SuperStar jeho favoritkou.

Románek s Tomem Cruisem?

Po SuperStar se nechala slyšet, že každá soutěž má svoji daň, kterou třeba obyčejný divák nevidí. „V té soutěži strašně rychle vyrostete, ale je to zaplaceno určitou daní. Člověk je k ní vázán smlouvou, která v podstatě odmítá jeho názor i touhu. Byla jsem dítě, bylo mi sedmnáct," rozpovídala se posléze.

Nadšená z toho rozhodně nebyla a zpětně to bere jako velkou školu. „Realita ale byla příšerná. Brzy jsem pochopila, že tu soutěž nedělají lidé, které to baví, chtějí něco dokázat a chtějí najít talent. Jediný jejich motiv jsou peníze. Nic jiného. Snažila jsem se dělat to nejlepší, co v danou chvíli šlo. Ten tlak byl ale velmi silný a postupně mě to začalo semílat," přiznala.

V roce 2015 zazpívala na scientologické party a seznámila se tam s hollywoodským krasavcem Tomem Cruisem. „Přišel mi osobně poblahopřát k vystoupení, ze kterého byl nadšený. Setkání s Tomem bylo velice příjemné. Je to velmi přátelský a milý člověk," řekla tehdy pro Blesk.cz. Co se týče náboženství, má na to také jasný názor.

„Vystupovali tam umělci ze všech koutů světa a různých náboženství. Jsem zastánkyní náboženské svobody," řekla. Okamžitě se začalo samozřejmě spekulovat, jestli Gabriela se známým hercem náhodou nerandí. „Nechodím s ním, škoda. Mluvila jsem s ním tak 10 minut. Bavili jsme se o Praze, protože tu točil Mission: Impossible. Je to velice příjemný člověk a strašně fajn chlap. Řekl mi, že mám super talent, to mi zalichotilo," řekla pro CNN Prima News.

Zakotvila v Londýně

Od SuperStar, ve které Gábina zazářila, uplynulo už dlouhých dvanáct let. Zpěvačka už není naivní holka, ale má jasnou představu o životě a působí vyzrále. Oslavila jednatřicáté narozeniny a podstoupila zvětšení rtů. Jinak byste ale prakticky nenašli vůbec žádný rozdíl. Gunčíková je stále usměvavá a vlídná a velmi krásná.

Zpěvačka dala České republice sbohem a přestěhovala se do Londýna, kde se snaží ve své pěvecké kariéře pokračovat a podle všeho se jí to náramně daří. Spolupracuje s věhlasnými jmény a umělci. Otázkou zůstává, zda se do své domoviny někdy vrátí.

Na své české fanoušky ale nezanevřela a na SuperStar ráda vzpomíná. „Opět jsem si uvědomila, že jediné, co chci v životě dělat, je muzika a naplno. Navíc jsem dostala do vínku talent, a bylo by rouhání s ním nepracovat. Začala jsem to brát tak, že žiju v období, které mě zoceluje," dodala zpěvačka.

