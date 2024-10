Externí autor 25. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Druhou řadu české SuperStar sice vyhrál Vlasta Horváth, diváci si ale nejspíš budou dobře pamatovat také Michaela Foreta. Víte, kde je mu konec? Má krásnou rodinu a žije si život snů. Daří se mu skutečně velmi dobře.

Michael Foret o sobě delší dobu nedával příliš vědět. To ale neznamená, že by zahálel. Začal totiž vystupovat pod uměleckým jménem MiKael a nedávno dokonce vydal novou desku, která nese název Focus.

Od dob SuperStar se sympatický hudebník pochopitelně změnil, jak ale přiznal v rozhovoru pro Super.cz, na své začátky vzpomíná stále velice rád.

„Byl to milník v mém životě. Nějaká moje součást v hudebním vývoji. Když se na sebe podívám před dvaceti lety, tak mám pocit, že teď můžu mluvit o nějaké práci, kterou jsem už odvedl, o nějakém osobním progresu v hudbě i ve vystupování, a to se vší skromností,” prozradil Michael Foret.

Michael Foret na sobě zapracoval

Z nenápadného mladíka se stal velmi atraktivní muž. Doma má krásnou manželku Elišku, se kterou také vychovává dvě děti – syna Tima a dceru Liu.

Na své tvorbě od své účasti v talentové soutěži pořádně zapracoval. Aby si zlepšil techniku, dostudoval hudební konzervatoř. Později se mu také díky tomu podařilo získat angažmá v několika muzikálech, mimo jiné Mamma Mia, který je založený na známých hitech legendární skupiny ABBA.

V současnosti jako MiKael tvoří muziku, která má prvky elektra a severského popu. Jedná se o žánr, který není v našem prostředí tolik běžný, své posluchače si ale pochopitelně i tak najde.

Hudbu si dnes tvoří podle svého

„Zažil jsem hodně houpaček a kolotočů, ale kdyby se to nestalo, nebyl bych dnes tam, kde jsem. Já jsem si vymyslel MikAela proto, abych mohl dělat hudbu jen podle svého. Navíc jako Michael Foret jsem byl pořád spojený se Superstar, MikAela najednou hrají rádia,” vysvětlil pro Český rozhlas hudebník, proč se rozhodl začít najednou vystupovat pod pseudonymem.

„SuperStar už je hrozně dávno, ale s Michaelem se občas potkáváme, protože spolu hrajeme v muzikálech. Pokud vím, stále tvoří hudbu také pro svůj sólový projekt. Je to trochu jiná hudba, ale dělá, co se mu líbí, a myslím, že je to dobře,” prozradila pro ŽivotvČesku.cz Michaela Nosková, která se se zpěvákem z dřívějších dob zná.

V životě Michaela Foreta se změnilo ještě něco. V Česku totiž tráví zhruba jen polovinu času. Tu druhou totiž s rodinou pobývá v cizině, kde také vlastní několik nemovitostí a podniká.

Žije napůl na Sardinii

„Já napůl žiju na Sardinii, kde částečně působím jako interpret a částečně tam mám ještě jiný byznys. V Česku žijeme za Prahou v krásným rodinným domě, máme dvě krásný a zdravý děti, vážíme si toho. Na Sardinii mám svůj dům a starám se tam o pronájem apartmánů,” prozradil hudebník, jakému dalšímu oboru se kromě hudby věnuje.

Když má zrovna čas, rád si také najde prostor pro své koníčky. Jak na sebe prozradil, rád si zajde zarybařit. V poslední době se také čas od času věnuje i jiným formám uměleckého vyjádření.

Na sociálních sítích tak ukázal již několik obrazů, které vlastnoručně namaloval. Na první pohled je přitom vidět, že také v tomto oboru mu příroda rozhodně nadělila talent.

