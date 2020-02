Sutinové ženy: Většinou nacistky, které zneužila komunistická propagenda

Válkou zdecimované Německo musel někdo znovu vyčistit. Do odklízecích prací se pustily tzv. sutinové ženy, německy Trümmerfrauen. Legendy praví, že šlo o nadšené dobrovolnice, ochotné pomoct své zemi znovu rozkvést. Skutečnost přitom byla docela jiná.

Po druhé světové válce velká část Německa připomínala šedou změť. Odhadem se na území nacházelo 400 milionů kubíku sutin, které byly utvořeny jak z domů lidí, tak i historických budov, škol, nemocnic a úřadů. Německo se co nejrychleji potřebovalo dostat zpátky k vrcholovým zemím Evropy, a tak do práce povolalo Trümmerfrauen, v doslovném překladu sutinové ženy.

Nadšené dobrovolnice, jak je Německo později popisovalo, se úkolů zhostily s plnou parádou, odklízely nezvratně poničené sutiny, sbíraly materiály, které by se daly použít při další stavbě, a z polorozpadlých budov vytahovaly majetek „padlých občanů“, který se mohl znovu zužitkovat. Stavební odpad končil na skládkách či se jím zaplňovaly velké krátery.

Těžké pracovní podmínky

Ženy byly rozděleny do skupin po dvaceti a rozptýleny po zdevastovaných městech. Pracovní podmínky byly vzhledem k vykonávané činnosti nesnadné, ženy se musely naučit pracovat s těžkým nářadím. Směny trvaly 9 hodin s 20-30 minutovou přestávkou na oběd. Na konci dne dostaly zhruba 6 říšských marek a 48 feniků a 9 potravinových lístků. Na dobových fotkách si Trümmerfrauen s úsměvem na tváři podávají kusy zničených staveb, jako by to byla práce snů. Jenže nebyla.

Mnoho žen se do toho pustilo dobrovolně, mnoho jich ale bylo k odklízení přinuceno. Povinnost vzít do ruky kladivo připadla nacistickým úřednicím a stejně tak i studentkám některých univerzit, které vyčištění města zařadily do svých podmínek ke studiu. Pro další skupinu dam se odklízení sutin stalo jedinou možností, jak se v této těžké poválečné době uživit.

Hrdost Německa

Má se za to, že šťastné sutinové ženy byly pouhou propagandou NDR. Navíc, oproti mužům, kteří se těžké práci také zhostili, tvořily jen malinký zlomek celku: Například na odklízení sutin z Duisburgu se přihlásilo kolem 10 tisíců mužů, žen jenom 50. V Berlíně jakožto hlavním městě byl podíl něžného pohlaví mnohem větší (až 60 tisíc), stále však tvořil jenom 5 % všech obyvatelek.

Německo si jejich práce velmi cenilo. Vždyť nebýt každé pomocné ruky, z naneseného prachu by se vyhrabávalo dlouhá léta. Pro občany byly Trümmerfrauen hrdinkami, jež si vysloužily i několik soch a různá vyznamenání.