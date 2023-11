Jen málokdo z nás si uvědomuje, že lidské tělo je má schopnost samo odhalit, jaké potraviny, léky nebo třeba i kosmetika, nám nesedí. To vše pomocí jednoduchého svalového testu. Vyzkoušet si ho nyní můžete i vy!

Co tělu vadí?

Svalové testování v tomto ohledu funguje jako dokonalá diagnostika, která odhalí nesnášenlivost lepku, laktózy nebo vajec. Jde ale mnohem dál. Nápomocné může být i v případě, že se osypeme po použití kosmetiky nebo se necítíme dobře po požití léků.

Ne všechno nám prospívá. Řada věcí, jako jsou potraviny nebo drogistické zboží nám může nepěkně zamíchat s kartami zdraví. Nejhorší na tom je, že velké množství alergií a intolerancí zůstává v dnešní - moderní době - stále neobjevených.

Nejpřesnější metodou, jak zjistit, co nám nesedí a škodí nebo proč se po požití té které potraviny necítíme dobře, jsou samozřejmě krevní testy. Pokud se však odběrů bojíte, zvládnete si pomoci sami doma. Odhalíte věci, o kterých jste dlouho neměli sebemenší tušení.

Svalové testování vychází z kineziologie. Vědy, která si své kořeny nese z antiky, kdy se kineziologické prvky promítaly do celé řady rozvíjejících se oborů, jako bylo lékařství, mechanika, či filosofie. Kineziologie se zaměřuje na studium svalů a pohybů těla, pomáhá nám udržovat rovnováhu zdravotního stavu právě prostřednictvím svalového testování.

Vlivem potravinových alergií můžeme trpět únavou, bolestmi kloubů či nepředvídatelnými stavy úzkosti. Můžeme však trpět také nadýmavostí, a to i přes fakt, že strava, kterou přijímáme, je zdravá.

Svalový test

K rozklíčování problémů nám může pomoci právě kineziologie a její svalový test. Nejenže identifikujeme problémy a jejich původ, díky tomuto testu najdeme i správné řešení. Svalových testů existuje celá řada, my vám ukážeme tři základní z nich.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Test s ukazováčkem a palcem sice vyžaduje účast partnera, ušetří vám však čas strávený na alergologii. Je to jednoduché. Vezměte si několik potravin, u kterých máte podezření na nesnášenlivost a jednu z nich chytněte do dlaně. U druhé ruky spojte palec a ukazováček. Pak poproste partnera, aby vám spojené prsty tahal od sebe, zatímco vy v druhé ruce pevně svíráte zvolenou potravinu. Pokud se mu to podaří, je pravděpodobné, že tato potravina není pro vás to pravé ořechové.

Zkusit si můžete také test s nataženou paží. Do jedné ruky opět uchopte jednu z potravin a druhou paži natáhnětě před sebe, jako když chcete na něco ukázat. Požádejte partnera, aby vám na nataženou paži zatlačil směrem dolů. Pokud se to daří, značí to ubývající energii, která může být opět známkou intolerance.

Jako poslední můžete vyzkoušet balanční test. Ten pracuje s naším podvědomím. Postavte se a nechte nohy na šíři boků. Obě dlaně přiložte na břicho v oblasti solar plexus. Zavřete oči a začněte si klást otázky, na které lze odpovědět ano či ne. Jakmile se nakloníte dopředu, je vaší odpovědí ano. S pohybem dozadu tělo jasně volá ne.

Zdroje: www.wikiskripta.eu, fyzioterapie.utvs.cvut.cz, theses.cz