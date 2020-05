Svatá Agáta: Místo mučení ji měl napravit nevěstinec. Odpor měl strašné následky

Svatá Agáta měla silnou vůli, nenechala se zlákat a zůstala věrná svému přesvědčení. Za svou oddanost byla mučena a zemřela 5. února 251.

Rozhodnutí

Agáta se narodila do bohaté rodiny, se kterou žila na Sicílii. O přesném místě se dodnes mezi Katánií a Palermem vedou spory. O nápadníky neměla nouzi, ona ale slíbila věrnost Spasiteli. Ve svém rozhodnutí byla neústupná. Nepřesvědčil ji žádný z nápadníků. Pohan Quintian, který zastával post náměstka císaře Decia, s ní měl ze začátku slitování. Místo násilí a mučení ji poslal do nevěstince. Afrodisia, která dům neřesti vlastnila, dostala za úkol odvrátit Agátu od křesťanství. Ta byla svědkem mnoha hříchů, sama ale nepochybila a zůstala panensky čistá.

Cesta za smrtí

Podruhé už se Agáta mučení nevyhnula. Napínali ji na skřipec, bičovali, pálili pochodněmi a byla bita železnými hřeby. Vrcholem byl rozkaz uříznout jí obě ňadra.

„Nelidský ukrutníče, nestydíš se řezat prsy moje? Což nepožíval jsi v dětství prsu mateřského? Či kojila tě ohyzdná hyena? Však Bůh všemohoucí vzkřísí a oslaví zohavené tělo moje."

Agátino spílání Quintiana neobměkčilo. Zohavené tělo zavřeli do vězení a nechali ho napospas osudu. Světici se zjevil apoštol Petr a rány na hrudníku zahojil. Všichni, kdo to viděli, se zděsili, strachy utekli a bránu nechali otevřenou. Agáta zůstala, aby nepřišla o korunu mučednice. Její víra v Krista nebrala konce a náměstek poručil válet ji ve střepech a žhavém uhlí. Jen co její tělo položili na zem, přišlo zemětřesení. Nakonec zemřela ve vězení v klidu a bez mučení.

Quintian nechtěl boj s Agátou vzdát a po její smrti se vydal okrást a zabít její nejbližší. Cestou ale utonul v řece.

Ochránkyně

Agátina síla přetrvává dodnes a obyvatele Katánie chrání před soptěním Etny. V roce 1634 vzali lidé její závoj, který byl do té doby uschován v tamním chrámu. Vydali se na vrchol sopky, kde prosili o smilování. Světice jejich přání vyslyšela a proud lávy zastavila těsně před hradem. V roce 2009 se legenda potvrdila při odhalení okraje ztuhlého lávového pole.

Chrání před nádory prsu, před hladem, před vedry, požáry a horečkami, dohlíží na zvonaře (pro podobnost zvonů s uťatými prsy) a byla zobrazována s jednorožcem. Ten je symbolem panenství.