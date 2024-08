Externí autor 24. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Jedna z nejslavnějších českých hereček Jiřina Bohdalová (93) má za sebou hned několik vztahů a ve spoustě mužích se velmi zklamala. Za svůj život byla vdaná celkem dvakrát, ale poznala tři osudové muže. Na které svatbě jí to slušelo nejvíce?

Jiří Bohdalová je excelentní česká herečka, která v neuvěřitelných třiadevadesáti letech stále oplývá nutnou dávku elánu a energie. Herectví se začala věnovat již ve svých šesti letech. Za svůj život si prošla hned několika vztahy a v mužích se často zklamala. Před oltář šla celkem dvakrát, ale potkala tři osudové muže.

První velká láska

Jiřině Bohdalové bylo sedmnáct let, když se poprvé zamilovala. Vzhledem k tomu, že v té době nebyla přijata na DAMU, tak se rozhodla, že se vypraví za prací do daleké Ostravy. Ostud tomu zkrátka asi tak chtěl, protože právě v Ostravě potkala svého prvního osudového muže. Jmenoval se Břetislav Staš a byl to student ČVUT. Jiřina a Břetislav se brali v roce 1955.

Jiřině Bohdalové se nakonec podařilo dostat na DAMU a ve třetím ročníku zjistila, že s Břetislavem čeká miminko. Zanedlouho se narodila krásná dcera Simona Stašová, která je taktéž herečka jako její maminka. První problémy nastaly ve chvíli, kdy Břetislav odešel na vojnu.

„Když se Břetislav vrátil z vojny, byla jsem vinou osudových událostí někdo úplně jiný, než koho si před časem vzal,“ zavzpomínala Jiřina Bohdalová ve své knize Měla jsem štěstí na lidi. Následně se manželé rozhodli, že nejlepší bude, když se rozvedou. I po krachu jejich manželství měla ale dcera Simona Stašová velmi pěkný vztah se svým tatínkem, který umřel v roce 2021.

„Otec je skvělý člověk, ideální kombinace humoru a inteligence, ale též sportu a hudby. Vůbec se mámě nedivím, že se do něj zamilovala. Vlastně jsem takového mužského hledala celý život," řekla před lety podle Expres.cz Simona Stašová o svém milovaném tatínkovi.

Druhá svatba a obrovská zrada

Říká se, že skutečnou životní láskou Jiřiny Bohdalové byl herec Radoslav Brzobohatý, se kterým začala randit někdy v 60. letech a brali se v roce 1970. Byli spolu dlouhých dvanáct let. Ovšem v zákulisí se hovořilo o tom, že jejich vztah byl plný hádek a bouřlivých situací. Přes všechny spory a hádky Bohdalová Brzobohatého velmi milovala.

Zlom nastal v roce 1980, kdy Brzobohatý odjel natáčet film Noční jízda. Tam se totiž seznámil s herečkou Hanou Gregorovou, se kterou má syna Ondřeje Gregora Brzobohatého. Radoslav Brzobohatý podlehl kouzlu krásné Hany a Bohdalovou kvůli ní opustil. Jiřina mu takovou zradu nikdy v životě neodpustila. Nechtěla s ním točit filmy a jeho jméno v její přítomnosti nemohlo být vůbec vysloveno.

Z třetí svatby sešlo

Jiřina Bohdalová poté na nějakou dobu nechtěla o mužích ani slyšet. Nakonec se přece jenom zamilovala potřetí. Její třetí osudový muž je pohádkově bohatý podnikatel Lubomír Focek. Jiřina se ale rozhodla, že tenhle vztah bude držet v soukromí. Ukazovala se s Lubomírem ve společnosti, trávili bok po boku vztah, ale Bohdalová stále tvrdila, že jsou jen dobří přátelé.

Dokonce se spekulovalo o třetí svatbě, ze které nakonec údajně sešlo. V roce 2022 Lubomír skončil ve vazbě. Něco takového herečka patrně nečekala. Focek byl obžalovaný v kauze zmanipulovaných zakázek Správy úložišť radioaktivních odpadů. „Nezlobte se, já o tom doopravdy nic nevím," vyjádřila se tehdy Jiřina Bohdalová pro Seznam Zprávy.

Zdroje: Blesk.cz, Šíp.cz