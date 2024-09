Externí autor 7. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Heidi Janků prožila s Ivo Pavlíkem krásné manželství, které rozdělila až smrt umělce před sedmi lety. Dvojice se brala v roce 1992 a zpěvačce to tehdy u oltáře neskutečně slušelo. Pojďte si zavzpomínat na příběh jejich lásky.

Heidi Janků po boku Iva Pavlíka prožila dlouhých 31 let. Manželé se seznámili v hudební branži, kde se oba pohybovali.

„V kulturáku v Ostravě-Porubě. Já tam žila, bydlela a studovala, chodila na gympl, a v tomhle kulturáku měla zázemí kapela Proměny, do které jsem jako studentka nastoupila. Každé úterý jsme měli zkoušku, cvičili jsme repertoár na novou sezonu, a jedno takové úterý se tam zničehonic objevil Ivoš s nějakou slečnou. Pak jsem se dozvěděla, že to byla jeho milenka. Sedli si a poslouchali, jak zpívám. A potom za mnou přišel můj první manžel a šli jsme všichni společně do letního kina, dodnes si pamatuji, že hráli Elektrického jezdce s Robertem Redfordem,“ zavzpomínala zpěvačka v rozhovoru pro ahaonline.cz.

Tehdy byl Pavlík ženatý s Věrou Špinarovou, což Janů dobře věděla a navíc sama byla vdaná. Proto se mezi nimi po prvním setkání nic nedělo až do doby, kdy se opět střetli na plese.

„Věděla jsem, že to je manžel Věry Špinarové, ale on sám byl takový upozaděný, nikam se nerval. Já pak odmaturovala a odjela s Pavlem Novákem na dva měsíce do Německa. Když jsme se vrátili, krajské kulturní středisko pořádalo ples, kde Věra s Ivošem hráli. Byla jsem tam i já, a tam za mnou Ivoš poslal svého manažera, což byl takový trochu arogantní pán, který přišel k našemu stolu a řekl, že mi Pavlík vzkazuje, že když na sobě budu makat, tak ze mě možná něco bude. Mě byl nějakej Pavlík ukradenej, ale protože si řekl o číslo, tak jsem mu ho dala,“ popsala Heidi.

S Věrou se kariérně i lidsky rozcházeli

Nakonec se jí Pavlík sám ozval, jelikož se mu začal rozpadat vztah se Špinarovou.

„Asi za měsíc se ozval. Tenkrát už se kariérně i lidsky s Věrou rozcházeli, ona už byla s Víťou Vávrou, a on potřeboval zpěvačku,“ vysvětlila Janků. Zatímco hudebník již měl svůj vztah vyřešený, Heidi byla stále zadaná.

„To je takový můj černý puntík v životě. Na první schůzce mě Ivoš dostal větou, že nebudeme míchat práci a soukromí. Takže jsem byla v klidu – on měl přítelkyni, já manžela. Trvalo to asi další dva měsíce, než něco přeskočilo,“ přiznala sexy brunetka.

Starší kolega z branže jí velmi imponoval a to nejen svým vzhledem, ale i tím, že již byl protřelý v českém showbyznysu a všude jí provedl.

„Bylo mu devětačtyřicet, byl vysoký, krásný chlap s velkým charismatem. Imponovalo mi, že mi ukázal svět showbyznysu. Já byla tehdy tele, které bylo nejdále na chalupě v Malenovicích. On mi otevřel a ukázal velký svět,“ říká Janků s tím, že i když už byl Pavlík sám, Věra Špinarová jejich vztah nesla ze začátku těžce.

„Pro Věru to bylo ze začátku složité, Ivoš se naplno věnoval mně a ona si moc nevěděla rady. Vždy za sebou měla někoho, kdo ji směřoval, a najednou tam nebyl. Malinko šla kariérně dolů, zatímco já stoupala. Asi jí to nebylo příjemné. Nicméně kvalita se potom ukázala, Věra se dala dohromady i co se zdraví týče, protože měla chvíli blízko i k alkoholu. Přestala pít, a role se zase vyměnily. Ona stoupala a já klesala. Ale s Ivošem se měli vždycky rádi, přeci jen to byli rodiče Adama, který nás všechny spojoval,“ vysvětlila Heidi výše zmíněnému webu.

Svatba se konala 14. března 1992 a zpěvačce to ohromně slušelo. Janků měla na sobě krátké upnuté šaty, v nichž vynikla její štíhlá postava, k tomu si oblékla slušivý klobouček.

Bohužel, nehynoucí lásku nakonec rozdělila smrt Iva Pavlíka. „Na Ivošovi už bylo vidět, že chřadne, čekala jsem každým dnem, kdy mi řekne, že už se mnou nebude jezdit na vystoupení. Všechno ho vyčerpávalo, srdíčko mu pracovalo na třicet procent, chtěla jsem, aby už odpočíval doma. Když jsme ohlašovali to turné, Adam za mnou přišel, že doufá, že taťka do toho turné vydrží,“ popsala Heidi poslední týdny života svého muže.

Stav muzikanta se pak rapidně zhoršil, když se dozvěděl o smrti své předchozí manželky Very Špinarové.

„A asi za měsíc se stalo to s Věrou. Když mi to Adam zavolal, říkal, že to mám říct tátovi nějak opatrně. Řekla jsem mu to až ráno, aby se na to vyspal. Myslím, že to pro něj byla taková rána, že to zabalil. Řekl mi takovou větu, že si vždycky vybíral mladší ženské, aby ho přežily, Věra byla už druhá exmanželka, která zemřela před ním, a že doufá, že se mnou to tak nebude. Potom to vzalo rychlý spád,“ uzavřela Heidi Janků.

Ačkoliv od úmrtí Ivoše Pavlíka uběhlo již sedm let, Heidi Janků zatím nového partnera do života nepotkala. Dlouho totiž neměla na randění ani pomyšlení.

„Už je to tak, že dokážu jít s chlapem na rande, na skleničku, nebo se jen tak pobavit. To jsem dlouho nedokázala, neměla jsem na jiné chlapy pomyšlení, natož si představit, že by na mě sáhl,“ svěřila se zpěvačka Blesku před dvěma lety.

„Jsem ráda, že dostávám nabídky a pozvání na rande, a když mám čas, i jdu, ale zatím ta pomyslná jiskra nepřeskočila. Věřím, že i na mě ještě čeká opravdová láska,“ nepřestává Heidi věřit, že ji znovu potká štěstí.

