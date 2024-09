Od doby, kdy Jana Paulová řekla své lásce Ano, uplynulo hodně let, ale jak říká, některé lásky jsou na celý život. Herečce, která stárne s neuvěřitelnou grácii, vydržela nejen láska, ale i šarm, jak se můžou přesvědčit diváci nadcházející StarDance, kde bude historicky nejstarší taneční soutěžící.

Vzepřela se rodičům, nelitovala

Divadlo pohádky, seriály, třebas Ordinace v růžové zahradě, či filmy jako trilogie Kameňák, to je hodně stručně shrnutý profesní život Jany Paulové, která se narodila 19. února 1955 do rodiny herců a operetních zpěváků. Svou životní lásku, jazzového pianistu, skladatele a později pedagoga Milana Svobodu (*10. prosince 1951) potkala jako studentka DAMU, když jí bylo devatenáct.

Její rodiče mladý hudebník nijak nenadchnul, zvláště maminka byla proti jejich vztahu, protože o svém zeťovi měla jiné představy. Chtěla pro svou dceru vzdělaného pána s diplomem. Jenže netušila, co Jana věděla. Že ten její kluk je skvělý chlap, se kterým chce a stráví svůj život. Vzali se navzdory rodičů po dvou letech a dodnes jsou spolu. Téměř padesát let šťastného soužití stále naplněného vzájemnou láskou a oporou neprovází žádné hřmění. Dokážou si, jak se říká „vyříkat“ vše otevřeně – i to co se jim nelíbí, bez urážek, hádek.

Rodinná pouta

Paní Jana s Milanem mají dvě dcery. Starší Adéla žije s manželem poklidný život v Indii, kde ji maminka navštěvuje, jak jen to jde. Zdědila hudební talent po tatínkovi. Hraje na tradiční, klasický indický strunný nástroj sitár a na klavír. Její manžel „ajťák“ je bubeník, v létě spolu koncertují. Spolu s ní a jejím mužem Jana iniciovala a poté pomáhala založit v Indii ve městě Tadpatri školu pro sirotky. Za peníze, které získala z reklamy, projekt několik let podporovala, než se ho ujala charitativní organizace.

Mladší dcera Anežka žije se svým manželem ve Velké Británii. Také ona má vztah k umění. Z francouzštiny překládá divadelní hry, z nichž některé má na svém programu divadlo Kalich, jehož scéna je takřka domovskou pro její maminku nejen jako herečky, ale dnes i divadelní režisérky. Jednou z her je například komedie Lady Oscar. Jana v ní hraje hlavní roli, hudbu k ní složil její manžel. Není to jejich první společná „rodinná“ spolupráce, ale už čtvrté „společné“ představení.

Rodinu spojuje nejen spolupráce, ale hlavně ji drží pevné rodinné pouto, o čemž svědčí třeba to, že krátce před tím, než se v červenci před třemi lety herečka stala ke své velké radosti šťastnou babičkou vnučky Allegry (jméno znamená šťastná, veselá), její dcera Anežka si přála, aby maminka byla u jejího porodu. Dala také své dcerce z lásky, kterou je rodina prodchnutá, druhé jméno Jana.

Nestárnoucí, půvabná

Jana Paulová jakoby vůbec nestárla. Že nejde pouze o vzhled, ale má stále mladé srdce, které se nebrání výzvám, ukázala, když, sice po váhání, přijala nabídku, kterou před několika lety kvůli pracovním povinnostem odmítla: zúčastnit se soutěže StarDance …když hvězdy tančí. Jana jako malá dělala gymnastiku, dokonce ji lákalo studovat tanec. Pohybové nadání dokázala uplatnit v muzikálech, filmech i televizních pořadech. Ale…

Jak se ale svěřila, teď, ve svém věku potřebovala podpořit svou fyzickou kondici, proto od začátku roku začala cvičit, posilovat pro zpevěnění těla pod dozorem trenéra ve fitness studiu. Od léta už ji má pod svým tanečním dohledem partner Robin Ondráček. Letos již třináctý ročník oblíbené taneční soutěže, k níž patří skvělé moderátorské duo Kostková & Eben, začíná v říjnu. Jana ve svých šedesáti devíti letech je v její historii nejstarší taneční soutěžící.

„Jdi do toho a neboj se, vůbec o nic nejde!“ podpořil ji, když přeci jen zaváhala, její manžel Milan, který jí bude držet palce, stejně jako její milující rodina, přátelé a kolegové. A jistě i mnozí z vás, nejen proto aby zvítězila, ale především dala radost všem, ale i sobě.

close info Archiv rodiny / beremese.cz zoom_in Svatební foto z roku 1977. Manželé jsou čtyřicet sedm let, ale spolu téměř pět desítek let a stále je pojí silné pouto

