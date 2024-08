Externí autor 31. 8. 2024 clock 4 minuty gallery

Herec Josef Abrhám (†82) a Libuše Šafránková (†68) patřili k jednomu z nejstabilnějších a nejkrásnějších párů českého šoubyznysu. Svoji lásku si museli vydobýt, ale celých 45 let manželství je pojilo velké pouto. Objevili jsme svatební foto českých herců. Poznáte hrad za nimi?

Svoji lásku museli skrývat

Herečku Libuši Šafránkovou a herce Josefa Abrháma dělilo od sebe 14 let. Úplně poprvé se potkali v Činoherním klubu. Traduje se, že chemie mezi nimi byla natolik velká, že si toho všimnul úplně každý. Ze začátku to ale bylo takové nesmělé oťukávání. Navštěvovali vzájemně svá představení, ale zároveň si stále vykali.

Byl tady totiž jeden zásadní problém. Libuška byla sice nezadaná, ale Josef randil dlouhou dobu se zpěvačkou Naďou Urbánkovou, se kterou plánoval i rodinu. Chvíli se ještě oťukávali, až se Abrhám rozhoupal a pozval filmovou Popelku na večeři.

„Toho si vezmu,“ měla před lety prohlásit Šafránkova. Poté, co mezi herci přeskočila jiskra, tak se ještě dva roky potají scházeli. Abrhám tak žil dvojí život. Urbánková se o nevěře svého partnera dozvěděla od kadeřnice.

Ke svatbě skutečně došlo! Poznáte, na kterém nádherném místě Libuška s Josefem stvrdili svou lásku?

„Strašně jsem se do něj zamilovala. Vydrželi jsme spolu osm let. Nikdy jsme se nevzali, byl to však jeden z nejdelších vztahů mého života. A z mé strany určitě nejsilnější,“ vzpomínala před lety Naďa Urbánková. Ta pochopitelně cítila zradu a měla zlomené srdce.

Po několika letech, když se rány zahojily, mluvila o obou velmi pěkně. „Josef je báječný, velmi vzdělaný, plachý, ale taky má smysl pro humor. Ono se říká, že v posteli se člověk moc nenasměje, ale my jsme si vymýšleli takové ptákoviny, že jsme se opravdu bavili pořád,“nechala se slyšet pro magazín Sedmička.

Kuriózní moment ve vlaku

V době, kdy spolu randili, se Libuška rozhodla, že už je čas, aby představila svoji lásku rodině. Tatínek herečky měl od začátku pocit, že svého budoucího zetě zná. V tu chvíli došlo na poměrně kuriózní moment. Tatínek Šafránkové a Josef Abrhám se totiž potkali mnohem dřív, než herec zahořel láskou k jeho dceři.

Josef Abrhám a otec Libušky se totiž před lety setkali, ale nevěděli o sobě. Stalo se to ve vlaku, ve kterém oba jeli. Tatínek herečky si tehdy všimnul mladého a uplakaného mladíka ve voze. Překvapivě to byl Josef Abrhám. Ten v té době ve vlaku oplakával smrt své sestry.

Prožili spolu nádherných 45 let

Libuše a Josef spolu randili tři roky a následně se vzali. V roce 1976 byla svatba a zanedlouho se narodil syn Josef. Ten se živí jako režisér a o svých rodičích natočil dva dokumentární filmy. Je podruhé ženatý, má celkem pět dětí a na sklonku života svého otce si ho k sobě nastěhoval a staral se o něj do posledních chvil.

Od svatby byli Libuška a Josef prakticky neustále spolu. Natočili také hned několik filmů, ve kterých si oba zahráli. Naprosto nezapomenutelný je snímek Svatební cesta do Jiljí. Abrhám i Šafránková byli u veřejnosti velmi oblíbení. Zároveň patřili mezi mezi jeden z nejstabilnějších párů českého šoubyznysu.

Tajemství svatební kytice

Není tomu tak dávno, kdy na oba dva herce zavzpomínala hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. Na svých sociálních sítích sdílela fotku Josefa Abrháma a Libuše Šafránkové s tím, že řekla informaci, kterou málokdo tušil.

Jednalo se o historku z jejich svatebního dne, kdy herečka měla na sobě krásné bílé šaty, ve vlasech měla květ kopretiny, které také držela v ruce jako svatební kytici. "Ty kopretiny do svatební kytice byly ze zahrádky mojí babičky a dědy v Radějovicích. Přišli si je natrhat těsně před svatbou a měli velkou radost, že právě kvetou. Tak všem plné nebe kopretin. ," napsala na Facebook.

Poznáte ze snímku, na jakém hradě se brali? Byl to samozřejmě Karlštejn a svatby vlastně proběhly rovnou dvě. Josef Abrhám byl evangelík a Libuše Šafránková byla katolička. Pod každým vyznáním se tedy nechali oddat zvlášť. Jejich svatba patřila rozhodně mezi ty nejkrásnější a nejupřímnější.

