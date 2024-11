Externí autor 11. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Je hezké vidět, že lidé, kteří mají rádi svou práci, drží spolu i napříč různými televizemi. Stejně tomu tak bylo i v případě svatby jedné krásné rosničky, která hlásila počasí na komerční Nově, na veselku ovšem dorazili i její „“kolegové” z veřejnoprávní České televize. Poznáte je všechny?

Co se týká samotné nevěsty, na fotografii je čerstvě „zbavena” svého rodného příjmení, které znělo Dolejší. Tato oblíbená moderátorka se stejně jako mnoho dalších objevovala v televizi na pravidelné bázi a pak se po ní slehla zem.

Takových případů, které jsme byli zvyklí vídat skoro denně v televizi, moderovali zpravodajské relace ale i zábavní pořady, vyhrávali divácké ankety a pak se z ničeho nic vytratili, je spousta.

Nejprve rosnička, pak moderování s Voříškem

Mezi ně patří i ona krásná slečna ve svatebních šatech, kterou diváci byli zvyklí vídat na obrazovkách televize Nova. Nejprve jako rosničku, posléze ve dvojici s Karlem Voříškem, coby moderátorku hlavní večerní zpravodajské relace. Za svou mediální kariéru byla nominována na nejpopulárnější ženu TV Nova, a to v roce 2004. Bylo to rok před jejím odchodem na mateřskou dovolenou.

Na Nově tato krásná dáma strávila pěknou řádku let a na tuto dobu dodnes velmi ráda vzpomíná. „Vzpomínám na to s nostalgií, strávila jsem s ní kolem patnácti let. Ta doba byla opravdu nádherná, Nova byla skutečným fenoménem, tak na to velice ráda vzpomínám,” prozradila v rozhovoru pro web Extra.cz.

„Sláva je krásná věc, ale vždycky je pomíjivá a jsem ráda, že lidé mě dodnes poznávají a že mají zájem se dodnes se mnou bavit,” pokračuje bývalá moderátorka, která se dnes věnuje jiné profesi. Vrhla se na podnikání.

Návratu na obrazovky se nebrání

Dnes má svou vlastní produkční společnost, která natáčí seriály a filmy pro televize. Věnuje se také self marketingu, komunikaci, managementu a přednáší češtinu a literaturu. Přiznává ovšem, že kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka, návratu na televizní obrazovky by se nebránila.

„Já pořád někde vystupuji, přednáším, takže mně nechybí kontakt s lidmi. Jsem ale velmi ráda, že jsem sem mohla přijít, a kdyby byl nějaký zajímavý pořad, tak ho velmi ráda přijmu,“ prozradila na třicátých narozeninách Novy v rozhovoru pro web Super.cz.

Mnohým už tedy došlo, že krásnou nevěstou na úvodní fotografii není nikdo jiný než bývalá rosnička a moderátorka Jana Adámková. Kdo jsou ale její kolegové a zároveň přátelé, kteří stojí opodál?

Slunce v duši a na kole po Alpách

Muž, který stojí za nevěstou, bohužel již není mezi námi. Legendární moderátor, který měl i svůj legendární pozdrav nás nečekaně opustil před dvěma lety. Díky svému „Příjemný večer a slunce v duši” se zapsal do srdcí mnoha diváků, a tak jeho náhlý odchod rozesmutnil spoustu lidí. Je to samozřejmě Jan Zákopčaník.

Žena vedle něj se naopak těší zdraví, s přibývajícími léty snad vypadá lépe a lépe. Jako rosnička se na České televizi objevuje od devadesátých let, co ji šlechtí je také fakt, že meteorologii má vystudovanou. Je také vášnivou sportovkyní, což je jistě také jednou z příčin, proč ve svých padesáti letech vypadá tak skvěle a do kapsy by strčila leckterou třicítku.

Dámou, která kromě počasí našla vášeň i ve psaní a vydala knihy jako Alpami na kole a Alpami na kole II je Alena Zárybnická.

Jak moderátorky vypadají dnes se můžete podívat v naší galerii.

