V roce 2024 se můžeme těšit na třináct státních svátků, z nichž deset připadá na všední dny. Prodloužených víkendů však bude méně než předchozí rok, tedy čtyři. Na přelomu ledna, dubna, v červenci a v říjnu.

Vítané volno přijde hned v pondělí 1. ledna. Na další státní svátek si však budeme muset počkat až na konec března a začátek dubna, kdy slavíme Velikonoce. Svátek práce (1. 5. 2024) a Den vítězství (8. 5. 2024) vychází na středu.

Další prodloužený víkend bude od pátku 5. července, kdy si naše republika vzpomíná na slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Den upálení mistra Jana Husa (6. 7. 2024) a Den české státnosti (28. 9. 2024) připadají na sobotu.

Svátky a volna

Na podzim slavíme také Den vzniku samostatného československého státu (28. 10.). Díky němu si užijeme prodloužený víkend až do pondělí. Slavný 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, bude v neděli.

close info Profimedia zoom_in Kdo si ušetří dovolenou až do zimy, přes Vánoce se může těšit na 16 dní volna.

Kdo si ušetří dovolenou až do zimy, přes Vánoce se může těšit na 16 dní volna. Štědrý den totiž vychází na úterý. 1. a 2. svátek vánoční pak na středu a čtvrtek. Nový rok následně opět na středu. Na konec roku tak během dvou týdnů připadne pět dní dovolené.

Rok 2024 přinese čtyři prodloužené víkendy, což je o jeden méně než předchozí rok. Volno si užijeme v pondělí 1. ledna, od pátku do pondělí 29. 3. – 1. 4., od pátku do neděle 5. 7. – 7. 7. a naposledy od soboty do pondělí 26. 10. – 28. 10.

Obchody a státní svátky

Některé státní svátky přinášejí také uzavření obchodů, které je stanoveno zákonem z roku 2016. Následující výčet ukazuje, kdy se nám nakoupit nepodaří.

1. 1. 2024 - Nový rok

1. 4. 2024 - Velikonoční pondělí

8. 5. 2024 - Den vítězství

28. 9. 2024 - Den české státnosti

28. 10. 2024 - Den vzniku samostatného československého státu

25. 12. 2024 - 1. svátek vánoční

26. 12. 2024 - 2. svátek vánoční

V roce 2024 můžeme také počítat se změnou času. K přechodu na letní čas dojde 31. března ze 2:00 na 3:00. Zimní čas nastane 27. října, ve 3:00. Ručičky hodin se posunou o hodinu nazpět.

Zdroje: www.novinky.cz, www.e15.cz