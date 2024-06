Externí autor 26. 6. 2024 clock 4 minuty gallery

Herce Svatopluka Skopala znají diváci hlavně ze seriálu režiséra Bisera Arichteva Vyprávěj, kde ztvárnil Josefa Dvořáka. Má za sebou ale bohatší kariéru než tu televizní, pohybuje se i na divadelních prknech. Ostatně tam potkal lásku svého života. Než se vzali, museli si ale oba projít rozvodem.

Svatopluk Skopal patří mezi oblíbené české herce. Jenže on sám ani hercem být nechtěl. Jako mladík, který se rozhoduje, co bude dělat dál se svým životem, si vybral pro studia pedagogickou fakultu. Přitom co se týká herectví, doma k tomu měl zázemí jako kované. Jeho tatínek byl divadelní režisér a maminka zase pracovala v divadle jako nápověda.

Přese všechny plány jít studovat na učitele, se přeci jenom nakonec přihlásil na brněnskou JAMU, kam byl přijat. To, že se dostal na jednu z nejlepších hereckých škol, začal brát až v průběhu studia. Začal se o svůj obor zajímat, a také začal hostovat v brněnském divadle Husa na provázku.

Když JAMU dokončil, působil ve Státním divadle v Brně, kde ztvárnil mnoho klasických i moderních rolí. Z Brna pak jeho kroky vedly do Prahy do Vinohradského divadla. Svoje zkušenosti poté v letech 1994-2003 předával i novým budoucím hercům, když působil na pražské DAMU jako odborný asistent.

Je to samorost, říká o něm seriálový syn Vojtek

Skopal se hojně pohybuje před kamerou hlavně v televizi. Vidět jste jej v menších rolích mohli například v seriálech Sanitka, Synové a dcery Jakuba Skláře, v hlavní roli pak v Dlouhé míli. Umělec má za sebou účast na více jak osmnácti seriálech a do toho hraje ještě v divadle. Nicméně tím nejvýraznějším počinem, kde si jej diváci oblíbili nejvíce, byl seriál Vyprávěj, který se vysílal v letech 2009-2013.

Zde ztvárnil manžela Veroniky Freimanové, otce Romana Vojtka, tchána Andrey Růžičkové (dříve Kerestešové) a syna Niny Divíškové. A právě jeho seriálový syn Roman Vojtek zavzpomínal pro web Prima Ženy, jaké to bylo se Skopalem natáčet: „Když jsme točili seriál Vyprávěj, měli jsme dotočné po každé sérii. Navíc jsme se všichni setkávali průběžně, navštěvovali se, něco ugrilovali... Tedy až na Svatopluka Skopala. To se přiznám, že ne. To je takový samorost.“

To, že se Skopal straní jak společnosti, tak médiím, není žádná novinka. Vždyť dokonce nemá ani mobilní telefon. „Nesnáším je, obtěžují mě. Samozřejmě vím, že telefon potřebuji, ale je to pro mě nutné zlo a hned, jak zazvoní, mám vyrážku. Mám pevnou linku se záznamníkem, když bliká, tak si ho poslechnu, zavolám zpátky a to mi stačí. Jít na chatě na procházku a mít v kapse mobil, který začne zvonit, je pro mě hororová představa. Chci mít svoje soukromí, které nebude nikdo rušit. Lidi mi říkají, vždyť ho můžeš vypnout... Ale stejně člověk pořád podvědomě myslí na to, co kdyby zrovna někdo volal,“ prozradil herec, který nejraději tráví čas na chatě na Vysočině, kde není ani elektřina.

Ačkoliv trochu nespolečenský jedinec, na lásku měl štěstí. I když až napodruhé. Jeho vyvolená je Lenka Kodešová, dnes již dvaačtyřicet let paní Skopalová. Brali se v roce 1982, ovšem až poté, co se oba dva rozvedli a Skopal uznal, že i když je svatba jen „papír“, někdy je to zkrátka vhodné.

Díval se na ni jako na svatý obrázek

Potkali se na prknech Vinohradského divadla, kdy oba dva měli ještě partnery. Nicméně lásce člověk neporučí a Svatopluk s Lenkou zjistili, že jen společná kafíčka jim nestačí. Oba dva se tedy rozvedli a začali žít spolu. Pro Skopala to byla láska na první pohled. „Hned jak jsem ji uviděl, řekl jsem si, že je to ženská podle mého gusta. Díval jsem se na ni jako na svatý obrázek,“ zasnil se herec.

Ze společného soužití byli oba dva nadšení, nicméně Lenka chtěla svatbu a do té se umělec příliš nehrnul. Nicméně své milované slíbil, že když otěhotní, vezme si ji. A tak se také stalo. Dodnes jsou spolu a od syna Františka, který byl příčinou oficiálního spojení svých rodičů, mají dokonce už i vnouče.

