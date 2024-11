Externí autor 14. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Svatopluk Skopal (73) je herec a divadelní pedagog, kterého si lidé pamatují z divácky úspěšného seriálu Vyprávěj, kde ztvárnil roli Josefa Dvořáka. Se svojí životní láskou má syna Františka, u kterého to dlouhé roky vypadalo, že se nakonec ve šlépějích svého otce nevydá. To byl ale omyl.

Charismatický herec a dabér Svatopluk Skopal byl hvězdou v 80. letech, kdy šel prakticky z role do role. Původně ale hercem vůbec nechtěl být. Vystudoval pedagogickou fakultu a až následně se přihlásil na brněnskou JAMU. Někteří ho mohou vnímat jako morouse, on ale říká, že je stará škola. Například během natáčení musí mít vše pevný řád.

Pokud se mu něco nelíbí, je odhodlaný to říct. Herec má zkrátka své zásady, přes které nejede vlak. „Když mi nabídnou seriál, u kterého mi nejsou schopni dát přečíst ani jeden díl, odmítám to. Někomu to nevadí, ale já na tom trvám. I když si o mně třeba myslí, že jsem blbec ze staré školy minulého století," nechal se slyšet v rozhovoru PrimaŽeny.

Nemá ani mobilní telefon

Svatopluk Skopal o sobě ale říká, že je kliďas. „Jsem kliďas. Vytočí mě, když mám za sebou perný den, hodně obrazů i textu a pak se začne natáčení prodlužovat. Sice nekřičím, ale udělám asi hodně kyselý ksicht, naštěstí se nevidím. Když mám pocit, že jsem v právu, v klidu i řeknu, že končím a odcházím z natáčení pryč," nechal se slyšet pro iDnes.cz.

I přesto, že v současné době se vše točí okolo sociálních sítí a má je snad každý, tak herec nemá ani mobilní telefon. Proto když není doma, tak nemá šanci se mu kdokoliv dovolat. Své soukromí si střeží a nemá potřebu o něm mluvit. „Nesnáším je, obtěžují mě. Samozřejmě vím, že telefon potřebuji, ale je to pro mě nutné zlo a hned, jak zazvoní mám vyrážku," svěřil se.

„Mám pevnou linku se záznamníkem, když bliká, tak si ho poslechnu, zavolám zpátky a to mi stačí. Jít na chatě na procházku a mít v kapse mobil, který začne zvonit, je pro mě hororová představa. Chci mít svoje soukromí, které nebude nikdo rušit. Lidi mi říkají, vždyť ho můžeš vypnout... Ale stejně člověk pořád podvědomě myslí na to, co kdyby zrovna někdo volal," dodal.

Ukázkové manželství a nadaný syn

Sice není herec úplně společenský typ, ale dlouhá léta má po svém boku manželku Lenku, která mu je oporou. Svoji osudovou ženu si vzal v roce 1982 a stále jsou spolu šťastní. Oba dva za sebou měli nepovedené manželství, ale jejich láska vydržela. Sám herec říká, že když svoji budoucí ženu uviděl, okamžitě věděl, že je to ta pravá.

Potkali se na ve Vinohradském divadle, ale v té době měli ještě oba dva partnery. „Hned jak jsem ji uviděl, řekl jsem si, že je to ženská podle mého gusta. Díval jsem se na ni jako na svatý obrázek," řekl Svatopluk o své milované ženě. Herec se ale do ženění příliš nehnal.

Své milované slíbil, že když otěhotní, tak si ji vezme. A to se také stalo. Narodil se jim společný syn František, který své rodiče už udělal šťastnou babičkou a dědečkem. Být synem slavného herce, ale není nikdy jednoduché. Své o tom ví František, který se nakonec také stal hercem.

Hokej měl přednost

František skopal od dětství tíhnul ke sportu. Od malička hrál za pražskou Spartu a stal se profesionálním hokejistou. Jeho rodiče se pomalu smiřovali s tím, že syn holt v jejich šlépějích nepůjde. V konečné fází to hlavně jeho otci nevadilo a byl dokonce rád. To ale ani jeden z rodičů netušil, že František v sobě objeví lásku k divadlu.

„Myslím, že Sváťa si hlavně říkal: Jenom ať nedělá divadlo! Tak když ve školce, to mi bylo čtyři a půl, viděl, že se pořádá nábor na Spartu na hokej, tak mě tam hned šoupnul. Říkal si: Pošlu ho jiným směrem. Takže do patnácti jsem hrál hokej," svěřil se v rozhovoru pro Aha! František.

Lidé mohou Františka znát z pohádky Duch nad zlato, kde zazářil po boku herečky Veroniky Khek Kubařové. Některé věci od otce dokonce odkoukal. „Některé věci jsem od něj okoukal. Když zkouším v divadle, neučím se jenom svůj text, ale celou hru si nahraju na mobil, namluvím si všechny repliky ostatních postav a mezitím mám mezery na text, který říkám já. Tak to dělá táta, a i mně to neuvěřitelně pomáhá," svěřil se.

Zdroje: Aha!.cz, Prima Ženy