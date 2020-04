Masový vrah Štěpánek: Poprvé vraždil už jako dítě, maminka ho kryla

Svatoslav Štěpánek (1911 - 1938) to odmalička neměl v hlavě v pořádku. Jeho matka ho ale zbožňovala, protože byl nejmladší ze čtyř dětí. Když ve svých 17 letech polil sestře ňadra kyselinou, maminka celou záležitost ututlala. Netušila, že na dvoře už přes rok leží kusy těla zavražděného dítěte.

První Štěpánkovou obětí byl pětiletý Bedřich, syn manželů, kteří si u Štěpánků v domě v Roudnici nad Labem pronajímali byt. Vrah ho vylákal do sklepa, ubil ho sekyrou, rozčtvrtil a kusy jeho těla zahrabal na dvoře a na zahradě. Chlapcovo zmizení se vysvětlilo až o mnoho let později.

V létě 1932 se v pražské Tróji našla mrtvola ubodané dívky, které se někdo pokusil odříznout ňadra. Ten samý rok se Svatoslav vydal se svou kamarádkou Marií na Slovensko, aby si prohlédli hrad Červený kámen. Kastelánovi bylo divné, že se Svatoslav vracel z hradu sám. Povšiml si také, že roudnický turista projevoval neobvyklý zájem o mučicí nástroje. Policie hrad prohledala, Mariino tělo však nikde nenašla.

O čtyři roky později Svatoslav postřelil dvě cyklistky - jednou byla 13letá dívka, druhou 26letá matka dvou dětí. Obě útok přežily a jejich popis pachatele seděl na Svatoslava Štěpánka. Jenže jeho maminka tvrdila, že synek leží doma v posteli s chřipkou.

To byla zřejmě pravda. Matka si jen ve své mateřské lásce neuvědomila, že zdravotní stav jejího mazánka nebyl zase tak vážný, jak předstíral. Kdykoli vyšla do práce nebo do obchodu, Svatoslav tajně opouštěl dům také.

Když pak odjela za příbuznými na Slovensko, synek zavraždil hned první ženu, která se mu namanula: byla to mlékařka, která rodině každý den přinášela čerstvé mléko. Svatoslav ji zastřelil, odřezal jí prsa, tělo rozporcoval na 11 dílů a zakopal i s mlékařskou bandaskou na zahradě.

Stejný osud stihl také jeho sestřenici Jiřinu. Její torzo vrah ale nestačil odklidit z vany, protože ho vyrušil příchod Jiřininy matky.

Z neznámého důvodu na svou tetu Svatoslav nezaútočil. Naopak zpanikařil, a pokusil se oběsit v zahradě. Kolemjdoucí poštmistr mu tehdy zachránil život, ovšem jen na krátkou dobu. V listopadu roku 1938 měl roudnický sadista na krku oprátku podruhé; tentokrát mu ji nasadil kat v pankrácké věznici.