Ukrývá se tajemný svatý grál v Česku? Některé stopy vedou na Křivoklát

Vedou stopy svatého grálu do Česka?

Svatý grál – magický předmět, jež oplývá tajemstvím. Má dát majiteli věčný život a jiné kouzelné schopnosti. Údajně z něj měl pít Ježíš Kristus při poslední večeři a po jeho smrti do něj měla být zachycena jeho krev. Někteří dokonce tvrdí, že stopy historie tajemného poháru vedou na naše území.

Původně byl svatý grál znám hlavně z legendárních příběhů o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu. Vůbec poprvé se však objevil v romanci o rytíři Percevalovi, která pochází z druhé poloviny 12. století. V této povídce svatý grál figuroval jako prostá nádoba na hostině a od té doby se dostával do podvědomí lidí jako nedosažitelný magický předmět.

Josef z Arimatie?

Ve verzi příběhu, která staví svatý grál jako pomůcku Kristovu, sehrál svou roli Josef z Arimatie, tajný Ježíšův učedník. Pohár údajně převezl do Glastonbury v jihozápadní Anglii a tam jej schovat. A právě tam měla vzniknout první křesťanská obec nacházející se na britských ostrovech. Dokonce je to na tom samém místě, kde byl hrob krále Artuše!

Svatý grál láká pozornost zvědavců z celého světa

Nebo Josef s Máří Magdalenou?

Jiná verze však hovoří o tom, že se ho zmocnil Josef s Máří Magdalenou. Zajímavostí je, že zde se dvě legendy propojují v bodě, kdy měl být Artur správně potomkem právě Marie Magdaleny. Dvojice pak relikvii měla převézt do Francie, kde ji dále ukrýval rytířský rod Templářů.

Onyx, achát a zlato

Už od nepaměti se snaží lidé snaží identifikovat místo, kde měl být svatý grál spatřen naposled. Jejich cílem je samozřejmě legendami opředený předmět najít. To se údajně podařilo španělským historikům Margaritě Torres a Josému Miguelovi Ortegu del Rio. Svatý grál prý našli v bazilice sv. Isidora ve španělském městě León. Měl se sem dostat v 11. století jako dar emíra.

Ohledně nálezu však převládají pochybnosti, vážící se hlavně k materiálu, z něhož je nalezený předmět vyroben. Onyx, achát a zlato je na pohár tesaře příliš vzácný. (Zdroj: www.stoplusjednicka.cz)

Ledňáček - svatý grál na Křivoklátě

Zajímavostí je, že existují stopy, které ukazují, že by svatý grál mohl být ukryt v Čechách. Některé cesty vedou například na hrad Křivoklát. Podezřením oplývají erby, jež se nacházejí na balkoně na nádvoří hradu. Význam vyobrazení, která se na nich vyskytují, dodnes nikdo nerozluštil.

Stojí za svatým grálem tajemní templáři?

Otazníky ohledně spojení hradu a svatého grálu bychom mohli najít taky u jednoho z majitelů stavby, krále Václava IV. Ten přijal jako svůj osobní symbol ledňáčka, jenž je anglicky označen jako královský rybář, což je jedna z postav příběhů o svatém grálu. Sám král měl navíc za přátele členy tajemného řádu, který byl předchůdcem pozdějších zednářů. Právě oni tedy můžou mít co do činění s nerozluštěnými kresbami na erbech. (Zdroj: nasregion.cz)

Kámen z nebe - vltavín

K tomu, že by se svatý grál mohl nacházet na našem území, může vést i samotný materiál, z nějž měl být grál vyroben. Podle některých pramenů to byl zelený kámen podobný smaragdu, který se dá z latinské zkomoleniny přeložit jako „kámen z nebe“. Jediný zelený kámen je podle některých vykladačů a vědců právě český vltavín. Ten vznikl před čtrnácti a půl miliony let při příležitosti dopadu velkého meteoritu na Zemi. Tajemství svatého grálu v naší zemi zůstávají dodnes nevyjasněná. (Zdroj:www.lovecpokladu.cz)