Oblíbený český herec Zdeněk Svěrák (88) působí jako naprostý elegán a morální pilíř, u kterého byste zálety hledali jen stěží. Opak je ale pravdou. I on měl v životě období, kdy se zamiloval do své herecké kolegyně Ivony Krajčovičové (64). V jednu chvíli dokonce přemýšlel, že odejde od rodiny.

Manželka poznala, že je v tom až po uši

Svoji životní lásku manželku Boženku potkal Zdeněk Svěrák už při studiích na univerzitě a byla to láska na první pohled. „My jsme se seznámili v září 1954. Bylo nám osmnáct let a vysoká škola pedagogická měla začátek roku v kině Lucerna. Všichni jsme se sešli v jedné řadě," řekl v show 7 pádů Honzdy Dědka.

Oba dva s Boženkou vystudovali pedagogickou fakultu. Zatímco manželka Svěráka zůstala u povolání učitelky, jeho kroky směřovaly k filmu a divadlu. Se svojí ženou ale práci důkladně probírá a je mu jeho největším kritikem a oponentem. „Hádám se s ní, ale když vychladnu a znovu si to přečtu, většinou jí musím dát za pravdu. Někdy na tom ale sveřepě trvám. Ona také vychytává pravopisné chyby,“ řekl herec.

S Boženkou žijí krásný život a přivedli na svět dvě nádherné děti. Po svatbě se jim narodila dcera Hana, která se stala spisovatelkou a pedagožkou. O čtyři roky později přišel na svět syn Jan, ten se zase stal úspěšným režisérem. Na první pohled to vypadá jako naprosto idylický život bez jakýchkoliv mráčků a problémů. Tak tomu ale nebylo vždy. Na Zdeňka Svěráka dolehla krize středního věku a on se zamiloval.

Když natáčel film Jako jed režiséra Víta Olmera z roku 1985, tak se doslova bláznivě zamiloval do své mladší herecké kolegyně Ivony Krajčovičové. „Tam se stala taková věc, se Svěrákem jsme měli společnou lásku, slovenskou herečku Ivonu Krajčovičovou. Stali jsme se soky v lásce. Příznivá karta padla nakonec na mě a myslím si, že to těžce nesl, mužská ješitnost, no... Ivona mi dokonce říkala, že jí nabízel, že se rozvede, to byla obrovská láska," vzpomínal v rozhovoru pro Sedmičku režisér.

„Zdeněk byl neherec, takže nám docela nahrálo do karet, že se do Ivony, která ve filmu ztvárnila jeho milenku Julku Tomčányovou, opravdu zamiloval,“ pokračoval režisér dál s tím, že manželka Boženka vše poznala a Svěrákovi zakázala ve filmu hrát. Moc dobře si byla vědoma toho, že její milovaný muž si prochází krizí středního věku a zamiloval se do o čtyřiadvacet let mladší herečky.

„Jednou přišel Zdeněk na natáčení s tím, že jeho Boženka mu zakázala dál hrát. Že prý není žádný herec, ale ty milostné scény, že hraje opravdově," dodal režisér, který si byl od začátku jistý, že tenhle vztah by nedopadl dobře. Svěrák byl ale do mladičké herečky naprosto poblázněný.

Svěrák chtěl odejít od rodiny

Zdeněk Svěrák v jednu chvíli dokonce přemýšlel, že by odešel od rodiny. Doufal, že flirt s mladší herečkou posune na další laťku a vytvoří spolu vztah. „Naštěstí už to bylo na konci filmu, protože Zdeněk to strašně těžce nesl. Dokonce se s ní přestal úplně bavit. Když jsem jim potřeboval něco vysvětlit, dát pokyny, musel jsem to říkat každému zvlášť. Oni spolu vůbec nemluvili," řekl pro Blesk.cz režisér Olmer.

Uplynulo ale spoustu času, Svěrák a jeho manželka vše překonali a zůstali spolu. Nyní už to bere všechno s nadhledem. „Bylo štěstí, že se podařilo najít krásnou slovenskou herečku, která prostě byla výrazný typ. Na muže v mém věku mohla skutečně klidně působit jako jed. Po padesátce to může potkat každého chlapa," vysvětlil taktně po letech Svěrák.

Stačilo málo a k románku by nedošlo

Byla to souhra náhod nebo zkrátka osud? To se patrně už dnes nedovíme. Ale jedno je jasné. Stačilo málo a k žádnému románku by nedošlo. Zdeněk Svěrák totiž původně ve filmu neměl vůbec hrát.

„Postavu Pavla Hnyka měl obsadit Jiří Menzel. Vedení studia Barrandov ale na poslední chvíli odmítlo spojení: Menzel, Máša (autor povídky - pozn.aut), Olmer. Týden před natáčením mi oznámili, že ho musím nahradit někým jiným. Jirka pak sám požádal Zdeňka, jestli by tu roli nevzal,“ prozradil Olmer.

Po nádherné herečce Ivoně se ale v 90. letech úplně slehla zem. Mohla za to závažná nemoc orbitocelulitida, při které má pacient teplotu a je celkově schvácený. Zdravotní komplikace Ivonu vyřadily na dva roky z běžného života. Aby toho nebylo málo, tak ještě musela bojovat s nadváhou. „Začalo to velmi nevinně, z ničeho nic mi opuchlo oko. Myslela jsem, že je to obyčejné ječné zrno. Pak se nemoc rozjela a vypadala jsem jako Quasimodo. Dva roky života jsem byla zcela společensky vyřazena," svěřila se Blesku.

Nakonec vše dobře dopadlo a herečka se dala do pořádku. "Z hormonálních léků jsem přibrala čtyřicet kilo. Nikdo o tom nevěděl, a hodně mi pomohl manžel, který mě podporoval. I když jsem si ty dva roky hodně vytrpěla, naštěstí vše dobře dopadlo a já se úspěšně vyléčila," byla nakonec šťastná. Ivona se vdala a má dvě děti Michala a Lauru.

