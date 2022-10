Co by se stalo, kdyby se svět ocitl na 7 dnů bez elektřiny? Scénář je hororový

Natálie Borůvková

Jak by vypadal náš život bez elektřiny?

Foto: Profimedia.cz

Život bez elektřiny může být horší, než si myslíte. Vědci nastínili scénář, co by nám hrozilo, kdyby se svět ocitl na 7 dnů bez elektřiny. Výsledky byly hrozivé.

Elektřinu bereme jako samozřejmost. Díky tomu ani nevíme, jak moc jsme na ní ve skutečnosti závislí.

Co by se stalo, kdyby se svět ocitl na 7 dnů bez elektřiny?

Díky elektřině a technologiím, které řídí, máme mnoho věcí. Patří mezi ně teplo, potraviny, voda, doprava, energie, zábava a také komunikace.

Elektřina nám umožňuje napájet technologie, které denně používáme. Pokud vám myšlenka na život bez elektřiny přijde jako procházka růžovou zahradou, je třeba se zamyslet. Bez elektřiny si již nebudete moci zapnout ústřední topení, používat toaletu, uchovávat potraviny v lednici či mrazáku nebo mít čistou tekoucí vodu.

Tedy vše to, co dnes bereme jako samozřejmost, by s absencí elektřiny samozřejmostí nebylo.

Přestože jsme bez ní přežili tisíce let, dnes jsme na ní jednoznačně závislí. Dá se s nadsázkou tvrdit, že náš život začíná i končí s fungující žárovkou. Pouhá představa, že nemůžete rozsvítit světla ve svém domě a je omezená dostupnost pouličního osvětlení, by u mnohých z nás způsobila úzkosti. Z lidí by se stali velice zranitelné cíle.

Vědci nastínili hrozivý scénář

Nebylo by možné používat ledničku ani mrazák, na telefonní spojení byste mohli zapomenout a signál byste ani nemuseli hledat. Nebyl by. Nezachránil by vás ani mobil. Možná na chvilku, do doby, než by se vybil a nebylo by kde ho nabíjet. Plynové topení už by nehřálo a vodovod by brzy přestal čerpat čistou vodu.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Život bez elektřiny skutečně neznamená jen internet a Wi-Fi. Jsou to také bankomaty, výtahy, elektřina pro chod továren či benzinové pumpy. Pokud by eletřina přestala fungovat, život by už nebyl jako předtím. Ba co víc, možná by dostal rozměr, který si dnes jen stěží dovedeme představit.

Průzkum vědců také ukázal, že 50 % veřejnosti uvedlo, že by bez elektřiny nedokázalo přežít déle než 2 týdny, což dokazuje naši závislost na snadno dostupné energii. Ohromujících 75 % dotázaných však uvedlo, že by do dvou měsíců jistě zemřeli. Vědci tak svým experimentem nastínili hrozivý scénář a my jen můžeme doufat, že nás nic podobného nikdy nepotká.

