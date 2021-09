Co by se stalo, kdyby vypukla jaderná válka a jak by to vypadalo po ní?

Pravděpodobně první reakcí na odpálení zbraně bude černý déšť, který by začal padat z nebe takřka hned.

Foto: Profimedia

O možnosti a hrozbě třetí světové války se diskutuje již desítky let. Přispívá k tomu celkově dění ve světě, krize na Blízkém východě… a vlastně i reakce planety Země na naše konání. Jedinou útěchou nám může být to, že bychom skutečnou celosvětovou jadernou válku snad nepřežili.

Hrozba třetí světové války děsí celé lidstvo již od okamžiku skončení té druhé. Média nás ujišťují, že skutečný válečný konflikt nehrozí. A kdyby k němu přece jen došlo, pravděpodobně by lidstvo použilo svou nejsilnější zbraň. Atomovou bombu. Jak by tato válka poznamenala svět?

K odpálení jaderné zbraně stačí jen stisk pouhého knoflíku, Obrazně. Ale zničit svět je daleko jednodušší než kdy předtím. Záleží jen na spouštěcím okamžiku – pokud jedna velmoc vypustí zbraň, odpověď na sebe nenechá dlouho čekat.

Kromě jaderného výbuchu by asi zemi pokryly i požáry, ohně a celé série výbuchů dalšíchZdroj: Profimedia

Co by se stalo s lidstvem? A Zemí?

Co by se stalo s naší zemí? Pravděpodobně první reakcí na odpálení zbraně bude černý déšť, který by začal padat z nebe takřka hned. Nejednalo by se jen o špinavou vodu, ale o husté kapky černé olejovité tekutiny. Ta by pokryla doslova vše a zabila vše živé.

Proč se domníváme, že by to takto vypadalo? Obdobná situace už byla k vidění v Hirošimě. Hustý déšť se spustil asi 20 minut po dopadu bomby a byl patrný až dvacet kilometrů od místa výbuchu.

Radioaktivita by otrávila všechno, co by šlo z oceánu jíst.Zdroj: Profimedia

Kapalina pokryla vše a kdo s ní přišel do úzkého styku, byl ozářen mnohem více než v samotném místě výbuchu. Navíc následky jsou patrné velmi dlouhou dobu po výbuchu, na lidském zdraví dokonce po zbytek života.

Ochromení lidstva

Dnes výrobci bomby navrhují s účelem zničit elektrický systém, či dokonce síť celých zemí. Jaderná exploze je schopná vyslat puls elektromagnetické radiace, který zničí vše - pouliční lampy, televizi a telefony až do vzdálenosti 1 600 kilometrů od výbuchu. Lidé by tak přišli o světlo, počítačová data. Svět by se takřka zastavil. A to na velmi dlouhou dobu, odstranění následků by trvalo zhruba půl roku, pokud by byl někdo, kdo by je mohl odstranit.

„Celosvětový“ požár

Kromě jaderného výbuchu by asi zemi pokryly i požáry, ohně a celé série výbuchů dalších. Jejich vlivem by se země obalila toxickým kouřem, který by se dostal do atmosféry a později do stratosféry, až by zakryl oblohu. Roky by trvalo, než bychom byli znovu schopni patřit slunce.

Následkem toho dojde na zemi k prudkému ochlazení, takže roční období by ztratila své charakteristiky. Nebyli bychom schopni pěstovat plodiny, došlo by k zániku zemědělství, zemřela by zvířata. Doba ledová by však nenastala a zhruba po 25 letech by se teplota měla vrátit do normálu.

Přišli bychom o polovinu ozonové vrstvy, takže Zemi by ničilo UV záření. Rostliny, jež by se sotva vzpamatoval, by opět umíraly, a lidstvo by hromadně postihla rakovina kůže.

Roky by trvalo, než bychom byli znovu schopni patřit slunce.Zdroj: Profimedia

Hladomor

Miliardy lidí by zemřely na hladomor, jelikož potrava by nebyla nejen na zemi, ale ani v mořích, kde by bez slunce nevznikal plankton. Radioaktivita by otrávila všechno, co by šlo z oceánu jíst. Asi jediným zdrojem potravy by byly konzervy. Ty by sice svrchu byly silně radioaktivní, obsah by zůstal bezpečný.

Jaderná exploze je schopná vyslat puls elektromagnetické radiace.Zdroj: Profimedia

Bouře

Naši planetu by bičovaly ohromné bouře – změnila by se totiž tvorba mraků a deště by byly častější, a to zejména u oceánů.

Lidstvo by však přežilo. Otázkou zůstává, jestli by nám to za to stálo?

Zdroje:

globe24.cz

nationalinterest.org

https://en.wikipedia.org/wiki/Atomic_war