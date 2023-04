Umělá inteligence je v našich životech již všudypřítomná. Od chytrých telefonů až po chatboty. Vědci vydali předpověď, jaký bude svět v roce 2050. Šílený, umělá inteligence ho zcela změní.

Svět v roce 2050

Možná to zatím nevíte, ale umělá inteligence skutečně nabírá na síle. Už jen to, jaké množství dat mohou počítače každý den shromažďovat o všem, co máme rádi, co nakupujeme a jak se hýbeme.

Všechna tato data pak odborníci využívají k tomu, že umělou inteligenci zdokonalují, aby mohla lépe předvídat, co máme rádi nebo naopak, co všechno nesnášíme. Do roku 2050 bude svět vypadat úplně jinak a podle vědců bude šílený.

Už se pravděpodobně nebudeme dívat na filmy, které si pustíme ve virtuálním přehrávači. Naše budoucnost bude jiná. V klidu si sedneme na gauč a objednáme si vlastní film. V něm budou hrát virtuální herci podle našeho vlastního výběru. Propadákům odzvoní. Prediktivní programy předem zanalyzují děj filmového scénáře a plně zaručí kasovní potenciál každého filmu.

Zlom nastane také v medicíně. Obyčejné léky nahradí ty, jež budou šité na míru našemu genomu. Algoritmy umělé inteligence pomohou lékařům a nemocnicím s analýzou dat. Výsledkem bude zdravotní péče odpovídající genům, prostředí a životnímu stylu každého pacienta.

Každý človek bude mít vbudovaný čip, který bude monitorovat jeho zdraví a upozorní na jakýkoliv blížící se problém.

Změny nastanou v oblasti kybernetické bezpečnosti. Umělá inteligence bude v roce 2050 disponovat samoučící se a automatizační schopností, která umožní ochranu dat a zajistí vyšší míru bezpečí lidí před terorismem nebo krádežemi identity.

Umělá inteligence všechno změní

Predikce vědců jde mnohem dál. V roce 2050 se díky umělé inteligenci zcela změní život starých lidí. Ti budou i ve vysokém věku poměrně soběstační. Umělá inteligence v podobě asistentů zajistí každému důchodci dostupnost potravin, bezpečný přístup k předmětům mimo jejich dosah a hravě zvládne monitorovat pohyb. Dokonce pomůže s koupáním a celkovou hygienou.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Vliv umělé inteligence se propíše do oborů, které považujeme za rizikové. Roboti budou schopní pomáhat s těžkou technikou, hašením požárů nebo odklízením radioaktivních materiálů.

Velký vliv bude mít umělá inteligence také na oblast dopravy. Samořídící automobily budou v roce 2050 naprostou samozřejmostí. Zaručí to větší bezpečnost a sníženou nehodovost. "Řidiči" v podobě umělé inteligence si nikdy nebudou malovat za jízdy a nebudou dětem na zadní sedačce podávat svačinu.

V roce 2050 se nebudeme muset loučit s mrtvými. „V budoucnu by příbuzní, kteří zemřou, nemuseli být skutečně mrtví," uvedl Dr. Ajaz Ali, vedoucí katedry obchodu a výpočetní techniky na Ravensbourne University. Umělá inteligence vytvoří digitální dvojče každého z nás, které bude schopné života i po naší smrti.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.theguardian.com, en.wikipedia.org