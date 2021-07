Jak bude vypadat svět v budoucnosti? V roce 2050 dle futurologů přijde Matrix

V jakém stavu předáme planetu našim dětem?

Foto: Shutterstock.com

Svět se mění velkou rychlostí a předpovídat příští vývoj není snadné. Kdo by před třiceti lety čekal, že v roce 2020 budeme všichni svorně zírat do smartphonů? Budeme vůbec v roce 2050 ještě chodit na procházky do přírody, nebo nám bude stačit virtuální realita?