Jak bude vypadat svět v roce 2500: Někde zmizí život, v Česku porostou palmy

Země v roce 2500 bude připomínat nehostinnou cizí planetu.

Kdybyste měli šanci cestovat časem a přesunuli se o 500 let dopředu, na Zemi byste si připadali jako na jiné planetě. Do některých oblastí byste nemohli vycestovat bez ochranného skafandru. O lyžovačce v Krkonoších by nebyla ani řeč, zato v českých údolích byste se procházeli palmovými háji. Jak bude vypadat svět v roce 2500, pokud se nám nepodaří zpomalit oteplování?

Ekologické prognózy počítají s oteplením planety o 2,7 stupně Celsia do roku 2100. To bude provázeno nebezpečnými výkyvy počasí, bouřemi, suchy, požáry a záplavami, přičemž některé pobřežní oblasti budou zatopeny natrvalo. Nikdo si ale zatím netroufal odhadnout, jak to bude na Zemi vypadat za 500 let, pokud se proces změny klimatu nezastaví. Studie vědců z univerzity McGill v Montrealu k tomuto horizontu hledí. "Musíme se dívat dále do budoucnosti a představit si podmínky, kterým budou čelit naši pravnuci. Je třeba jim zanechat Zemi vhodnou k životu," prohlásil autor studie Christopher Lyon.

Z deštných pralesů vyprahlá pláň

Globální růst teplot podle něho ovlivní v první řadě světové zemědělství; úrodná pole se stáhnou směrem k pólům, zatímco okolo rovníku už budou teploty pro život neúnosné. Pralesy vymizí a vlhké oblasti plné bujné vegetace se promění v nehostinné pouště.

"V tropických oblastech, jež jsou v současné době hustě obydlené, teploty možná dosáhnou smrtících hodnot. Kromě toho výrazně stoupne hladina moří, což je vidět i v nejmírnějších scénářích," uvedl Christopher Lyon.

Mírný pás, kde se dnes pěstují obilniny, se podle předpovědi za 500 let promění v subtropy vhodné k pěstování olejových palem a sukulentů. Našim potomkům ve střední Evropě zřejmě odpadnou starosti se zazimováním bazénů a kaktusy budou moci přes zimu ponechat venku na balkóně. Otázkou ale je, co budou jíst. Plochy orné půdy se podle vědců celosvětově zmenší.

Venku ani živé duše

Studie se zaměřila na tři konkrétní oblasti na Zemi: Amazonii, americký středozápad a lidnatou Indii. Zatímco část Ameriky by se adaptovala na pěstování subtropických plodin, z Amazonie by veškerý život takřka vymizel. V Indii by lidé nemohli vycházet z domů bez ochranných obleků a péči o pole by museli svěřit dronům a robotům. Vylidněné ulice by působily jako kulisy apokalyptického filmu.

"Obraz Země v našich projekcích je lidstvu zcela cizí. Buď musíme naléhavě snížit emise a zbrzdit oteplování, nebo si budeme muset zvyknout na zcela jiný způsob života, než žijeme v současnosti," varuje kanadský vědec.

Změny pochopitelně nepostihnou jen lidskou populaci, ale také mořské i suchozemské ekosystémy. Počítá se s masovým vymíráním živočišných druhů a s vymizením korálových útesů. Pesimistické predikce shrnuje anglické video:

