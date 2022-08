Jak bude vypadat svět za sto let: Nejvíc se změní domy. Budou superchytré

Domy za sto let budou plně samostatné.

Foto: Profimedia.cz

Přizpůsobivější, chytřejší a udržitelnější. Tak by měly vypadat domovy budoucnosti. Odborníci napříč obory vyvíjí nové materiály a technologie. V tzv. chytrém městě by měl být život za sto let bezpečnější, pohodlnější a ve velké míře automatizovaný.