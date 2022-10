Barevné světelné sloupy: Uhodnete, zda tuto skvostnou iluzi vytvořil člověk?

Tereza Malá

Světelné sloupy.

Foto: Oli_B / Shutteersotck

Když je venku tma a zima, až praští, každý je raději doma s teplým čajem a nějakou dobrou knížkou či filmem. Ale pokud byste vylezli ven, pak by se vám mohlo poštěstit vidět jeden z fenoménů, pro které je tato kombinace zimy a tmy ideální. Můžete spatřit tajemné paprsky světla táhnoucí se k obloze a vypadající jako z jiného světa. Co to je?