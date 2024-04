Externí autor 18. 4. 2024 clock 3 minuty gallery

Málokdo asi dodnes dokáže pochopit chování herečky Světly Amortové. Málokdo ale také dokáže pochopit, čím si museli projít lidé, kteří za svůj život okusili krutost koncentračního tábora. Proč se Amortová chovala tak, jak se chovala? A opravdu na ní nebylo ani špetky dobra?

Jméno Světla Amortová není nejspíš českému divákovi až tak známé. Herečka totiž nedostávala tolik rolí, kolik by si přála a kolik by jí pomohlo se proslavit. Povětšinou byla obsazována právě do rolí epizodních, a ne příliš výrazných či dostatečně charakterních na to, aby divákovi utkvěla v paměti, nebo aby následovala role další, zajímavější. Často ztvárňovala domovnice, vdovy, nevýrazné sousedk, a nebo obyčejné ženy z lidu.

Byla Mengeleho „pokusným králíkem“

Světla Amortová ale rozhodně nebyla obyčejnou ženou z lidu. Její příběh je více než zajímavý, ač také velmi smutný, místy až mrazivý. Amortová byla za druhé světové války nadšenou účastnicí protinacistických odbojů, nicméně propaganda ji dostihla a zatkla. Byla poté převezena do koncentračního tábora, kde si člověk ani nedokáže představit, jaké hrůznosti se tam děly.

A Amortová byla bohužel jednou z těch, kterou si vyhlédl Anděl smrti, posedlý doktor Josef Mengele. Amortová musela být podrobena jeho nelidským pokusům s umělým oplodněním. Ačkoliv jeho šílenosti jako zázrakem přežila, kvůli tomuto hyzdění zdraví pak už nemohla mít nikdy děti. Mnozí lidé z jejího okolí se domnívají, že tento hrůzný zážitek z koncentračního tábora ji právě poznamenal až po zbytek života, a i kvůli tomu se z ní stala zahořklá a zlá žena.

Přeživší herečka totiž posléze úplně obrátila a stala se zapálenou komunistkou. I proto si vysloužila neblahou přezdívku Rudá Twiggy. Rudá je zřejmá – tato část zde byla kvůli jejímu komunistickému přesvědčení a Twiggy byl zase pravý opak. Amortová byla žena korpulentního vzrůstu a britská modelka byla kost a kůže. Svým vzezřením jí tak dělala dokonalý protiklad.

„Herci ji neměli rádi. Byla hlavní komunistický ideolog ve vinohradském divadle, zahořklá, osamocená žena. Nikdo s ní nechtěl být, stranili se jí, protože se báli, že je udá,“ cituje slova dnes již zemřelého Václava Vorlíčka web super.cz. Není divu, že v divadle oblíbená nebyla a že se jí kolegové báli.

Hlasovala, aby Štěpničková dostala trest smrti

Vždyť když se rozhodovalo o osudu herečky Jiřiny Štěpničkové o tom, jak ji má soud potrestat za to, že se v roce 1951 pokusila emigrovat, byla prý Amortová jednou ze čtyř hereček, které hlasovaly pro to, aby byla odsouzena k trestu smrti.

„Nenávisti k lidem a traumatu války se nikdy nezbavila,“ řekla o ní její herecká kolegyně Antonie Hegerliková. To, že si Amortová z války trauma skutečně odnesla potvrzují i další slova Hegerlikové o tom, jak se Světla zachovala při jednom z představení. „Hráli jsme nějakou válečnou hru a používali na jevišti petardy. Když Amortová rány uslyšela a úplně propadla panice, že se venku bojuje,“ uvádí web blesk.cz.

Byla skutečně Amortová ale jen zlá, nepřející ženská, která se ráda mstila a těšilo ji utrpení? Nebo to byl pozůstatek hrůz, které zažila pod rukama Mengeleho? Toť otázka, protože málo lidí z jejího okolí o ní vědělo, že adoptovala malého chlapce, o kterého se údajně moc hezky starala. Proč se o tom nikde nezmiňovala se už nedozvíme. Amortová zemřela sama 14. března roku 1985.

