Kromě vzhledu mnohdy ratolesti po svých rodičích podědí i něco jiného. Mnohdy to vypadá, jako by vesmír tahal za nitky jak u jedné, tak u druhé generace stejně. Nejinak je tomu i v tomto případě matka – dcera, kdy obě dvě dámy neměly v životě příliš štěstí, co se týká mužů. Poznáte, o koho jde?

Maminka pohledné dámy na úvodní fotografii je slavnou českou herečkou. Narodila se v Praze, kde také vystudovala konzervatoř. Po ukončení školy se přesunula do Ústí nad Labem, kde působila v Činoherním studiu. Hrála také v Ypsilonce a v letech 1984–1989 byla spolu s Václavem Krejčím a Michalem Nesvadbou členkou Mimtria. Toto uskupení bylo v Československu velmi populární. Objevila se také v televizních pohádkách a seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře a filmu Láska z pasáže. Když se v roce 1989 uskupení Mimtrio rozpadlo, vydala se na sólovou dráhu a v jejím repertoáru byla především představení pro ty nejmenší. K tomu ještě hostovala v Hudebním divadle Karlín, kde měla úlohu Josefíny v představení Má férová Josefína. Kdo už v tuto chvíli poznal, o kom je řeč, je mu jasné, že se jménem Josefína se v tomto vyprávění ještě setkáme. close Magazín Jak dnes vypadají kluci ze seriálu Bylo nás pět? Jestli poznáte jako dospělé 2 z nich, jste skvělí! video Podvodníka odhalil až bulvár Její první manželství trvalo pouhých pět let a dcerka, která z tohoto svazku vzešla, zažila rodiče dohromady pouze dva roky. Tolik let jí totiž bylo, když se rozvedli. Herečka se svými vztahy poté často plnila titulní stránky médií, jednou se dokonce stalo, že dokud ji novináři neupozornili na to, že má vztah s podvodníkem, který ji připravil o nemalé peníze, vůbec o této skutečnosti nevěděla. „Nechtěla jsem se po předchozích zkušenostech příliš šířit o tom, že někoho mám, aby se o tom hned nepsalo. Když jsem totiž odtajnila svého bývalého přítele, byl to právě bulvár, který mě upozornil na to, že je to podvodník,“ uvedla pro web iDnes.cz umělkyně v době, kdy už po jejím boku stál nový partner, akademický sochař Vojtěch Kokeš. close Magazín Kdo je krásná mladičká tvář ve filmu z roku 1977? Kdo pozná slavnou českou herečku do 3 sekund, je machr video Podruhé se vdala za japanologa Martina Vačkáře, ale ani tento vztah nedopadl, co více, v roce 2003 se dokonce celá záležitost musela řešit u soudu, protože umělkyně na svého bývalého manžela podala trestní oznámení z důvodu neplnění smlouvy týkající se majetkoprávního vyrovnání. Ačkoliv na vztahy štěstí neměla, alespoň se může těšit právě z dcerky, kterou má z prvního manželství, a i když partneři spolu nejsou už velmi dlouho, dodnes udržují dobré vztahy. Koneckonců to bylo dost potřeba, zejména v době, kdy si i jejich dcera procházela nelehkým obdobím. V tomto ohledu se totiž „pomamila” a „sáhla” po špatném partnerovi. Exmanžel její dcery spáchal sebevraždu Z jejího prvního manžela se sice nevyklubal podvodník (doslova), ale zato měl pořádné dluhy. Hereččina dcera se tedy rozvedla a skončila sama s malým synkem. O pár let později měl celý případ ještě dohru, a to velmi smutnou. Její exmanžel totiž kvůli obrovskému zadlužení spáchal sebevraždu. Dnes je Josefína, jak se dcera slavné herečky jmenuje, opět šťastná, pár let zpátky se provdala za herce Ondřeje Kavana. Už jistě tušíte, o kterou slavnou maminku a dceru jde. Řeč je o Josefíně Nesvadbové a Světlaně Nálepkové. Snad se tedy prokletí zlomilo a Josefína konečně našla toho pravého. Její rodiče Světlana a Michal Nesvadba by si to zajisté moc přáli. Zdroje: idnes.cz, extra.cz, csdf.cz

