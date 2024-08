Snižuje chuť k jídlu a léčí obezitu: Našimi babičkami hojně používaná česká bylinka upadla v zapomnění

Natálie Borůvková 25. 8. 2024

Pokud byste rádi shodili nějaké to kilo a nevíte, jak na to, obraťte se k přírodě. Pomůže vám svízel syřišťový, bylinka, která u většiny z nás upadla v zapomnění. To je ovšem veliká škoda.

tag Bylinky Jídlo Léčba Obezita Svízel

