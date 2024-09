Externí autor 5. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Svízel syřišťový (latinsky Galium verum) má v češtině jméno, které připomíná potíže a problémy. Přitom je to nesmírně všestranně užitečná rostlina.

Kdo všechno má svízel

Svízel je trvalka, která dorůstá až do výšky sta centimetrů. Má drobné, krásně zlatavě žluté květy, které voní po medu, a kvete od června do srpna. Zvládne se uchytit na různých místech, daří se mu napříč Evropou i Asií, dostal se do severní i jižní Ameriky.

Najdeme ho na kyselejší půdě a světlejších místech: na okrajích borových lesů, u cest a silnic, na mezích, na křovinatých stráních a suchých trávnících, na písčinách a železničních náspech.

Sbírá se obvykle nať v době květu a nechává se sušit buď na slunných, nebo stinných místech. Je potřeba počítat s tím, že usušená bylinka má výrazný pach a hořkou chuť.

V rostlině je obsažený glykosid galiosin, rubiadinglykosid, asperulosid, silici, pryskyřice, enzymy, třísloviny, saponiny a minerály.

Ve svízeli syřišťovém najdeme také mimo jiné enzym parachymosin, který působí jako syřidlo při výrobě sýrů – dává jim hezkou zlatavou barvu. Tím se také dá zdůvodnit zvláštní pravopis části názvu rostliny, jelikož se neodvozuje od síry, ale od sýra.

Jako léčivka se využívá na potíže s močovým měchýřem, posiluje játra i ledviny, působí proti revmatismu. Také tlumí chuť k jídlu, takže pomáhá s hubnutím. Odvarem lze kloktat při problémech se štítnou žlázou, čaj účinkuje proti chudokrevnosti. Nicméně zásadní bylinkou je při ochraně vaší krásy.

Zázračný prostředek na pleť

Významným pomocníkem je svízel právě při péči o pleť. Používá se většinou v podobě kašovitých obkladů a zábalů. Může utlumit záněty kloubů a ulevit od bolesti. Zaceluje rány, hojí nežity a vředy, likviduje kožní záněty a uzdravuje lehčí popáleniny.

Zkrátka působí proti všemožným poškozením pokožky.

Lze ho užívat rovněž tak, že na obvaz nakapeme čerstvou šťávu ze svízele, obvaz potom přiložíme na postižené místo. Rovněž lze nálevem omývat povadlou pleť nebo si pořídit svízelovou mast. Nálevy fungují proti celulitidě i akné, jsou účinnou očistou lymfatický žláz. Působí jako vzpruha pro klimakterickou pleť, činí ji pružnější a svěžejší.

Chceme-li dosáhnout výrazného účinku a použít variantu s obkladem, budeme potřebovat na přípravu větší množství čerstvě natrhaného svízele. Ten je potom potřeba umýt a rozmačkat, ať už v hmoždíři nebo válečkem. Výslednou kaši jednoduše aplikujete na dané místo a necháte působit přibližně dvacet minut.

Jeho kosmetické účinky jsou neuvěřitelné. Svízel dokáže zanechat pleť vypjatou, umenšit vrásky, vrátit lesk a živost. Může fungovat proti jaterním skvrnám, zbaví vás různých pigmentových nepravidelností a sjednocuje pleť.

Zkrátka elixír mládí.

