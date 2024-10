Externí autor 12. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Byla to láska mezi mocí a uměním! Herečka, proslulá propagandistickými seriály, a oddaná komunistka, byla prý milenkou samotného prezidenta Gustáva Husáka. Napadne vás, o koho šlo?

Když se řekne Jiřina Švorcová, většině z nás se vybaví Žena za pultem. Jenže tahle herečka byla známá nejen svým herectvím, ale i vášnivou náklonností komunistickému režimu. A právě tato oddanost ji prý přivedla až do náruče samotného prezidenta Gustáva Husáka.

Aby ne! Svůj postoj k režimu, od kterého dostala řadu ocenění, se snažila obhajovat až do své smrti. A i těsně před pádem komunismu schvalovala cenzurní zásahy a i jeho hrubé zacházení s nepohodlnými umělci. Její postoj se generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ a prezidentu Československa určitě zamlouval…

Do nejvyšších pater moci

Jiřina Švorcová, narozená v roce 1928, vstoupila do komunistické strany již v roce 1946 a zůstala jí věrná až do konce života. Její politická angažovanost rostla stejně rychle jako herecká kariéra. V době normalizace se stala předsedkyní Svazu československých dramatických umělců a od roku 1976 dokonce členkou Ústředního výboru KSČ.

Jako Anna Holubová v seriálu Žena za pultem byla v 70. letech sice populární, dnes je však tohle seriálové dílko považováno za jednu z nejsilnějších propagandistických zbraní normalizačního režimu. Postava Anny byla ztělesněním ideální socialistické ženy – pracovitá, loajální, obětavá, bez jakýchkoliv osobních ambicí mimo práci.

„Vědomě jsem nikomu neublížila, nikoho neurazila ani nezabila. Klidně můžu umřít…,“ prohlašovala Švorcová nedlouho před svým skonem v roce 2011. Jenže její role v komunistickém režimu byla mnohem kontroverznější, než by se z jejích slov mohlo zdát.

Šuškanda o vztahu

Když se Švorcová stala členkou ÚV KSČ, začaly se šířit pikantní zvěsti. Údajně měla být milenkou samotného prezidenta Gustáva Husáka. Tykali si, což ovšem Švorcová vysvětlovala slovy: „To bylo normální, soudruzi si přece nevykali.“

Ale bylo to opravdu tak nevinné? Pavel Kohout, bývalý přítel Švorcové a později disident, ve své knize Kde je zakopán pes naznačuje něco jiného: „Kdo se jí vysmíval, začal se jí přes noc bát.“ Byly za tím opravdu jen nevinné známosti s nejvyššími pohlaváry režimu, nebo za tím bylo něco víc? Některé zvěsti dokonce tvrdí, že nějaký čas byla Husákovou milenkou.

Hvězda i persona non grata

Švorcová zažila největší slávu díky seriálu Žena za pultem. Ve filmu později ztvárnila asi dvacet rolí, mezi nejznámější patří postava Marie Rysové v Králi Šumavy. Ale její politická angažovanost a pověst ji nakonec stála hereckou kariéru. „Ti, kteří se ode mě distancovali, mě pospíšili do hrobu,“ říkala trpce po roce 1989, kdy už si nezahrála. Její angažmá v divadle skončilo o rok později a většina společnosti se k ní otočila zády.

Přestože mnozí kolegové oceňovali její herecký talent i knírek, její politické postoje byly trnem v oku mnoha lidem. „Naše postoje se v šedesátých letech rozešly a od té doby jsme se nestýkaly,“ řekla o ní Jiřina Jirásková. Ještě ostřejší byl Pavel Landovský: „Byla to sice dobrá herečka, ale hloupý a špatný člověk, který nevědomky podporoval totalitu a její zločiny. Byla v týmu těch, kteří se zasloužili o můj déle než dvacetiletý zákaz v československých sdělovacích prostředcích.“

Jiřina Švorcová zemřela v roce 2011 po dlouhé nemoci v pražské léčebně na Malvazinkách. Do poslední chvíle zůstala věrná svým politickým názorům. Někteří ji za to i částečně obdivovali. „Po revoluci nepřevlékla kabát a nepoplivala si tím celý svůj život, jako to udělali mnozí jiní,“ poznamenala například Jiřina Bohdalová.

