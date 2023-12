Svět pod našima nohama je stále zahalen tajemstvím. Odhalit se ho rozhodli odborníci z Dánska a Velké Británie pomocí satelitů, jež umí měřit magnetické pole planety. Jejich mise byla úspěšná. Získali nejen nové poznatky o dynamice zemského jádra, ale také našli žhavou řeku, která kolem něj teče

Zemské jádro se nachází v hloubce asi 3000 kilometrů. Skládá se z pevné pecky a obalu, jenž tvoří převážně žhavé železo a nikl. Pohyby a víry v tekutém kovu spolu s rotací Země generují elektrické proudy. Ty vytvářejí magnetické pole, které nás chrání před kosmickým zářením a slunečním větrem.

Za účelem jeho mapování byly v roce 2013 vypuštěny tři identické satelity, na jejichž konstrukci se podíleli také experti z Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu v Praze. Přístroje, dohromady nazývané Swarm, dokáží rozlišit sílu, směr a variace magnetického pole. Získaná data tak umožňují nahlédnout do nitra Země, podobně jako podle vlnek v potoku umíme odhadnout, kde leží velký kámen.

Žhavá řeka pod povrchem

Mezinárodní vědecký tým tak odhalil, že v jádře se navíc nachází řeka rozžhaveného železa. Je 420 km široká a 7000 km dlouhá. Táhne se pod Aljaškou a Sibiří a pohybuje se směrem k evropskému kontinentu.

close info ESA/AOES Medialab zoom_in Když se tekuté železo z obou stran přiblíží k hranici, je vytlačeno do stran.

Zajímavostí je, že proud tekutého kovu se od roku 2000 zrychlil. „Žene se rychlostí asi 50 kilometrů za rok. To je třikrát více, než je rychlost materiálu vnějšího jádra a statisíckrát více než je rychlost tektonických desek,” vysvětluje Chris Finlay z Technické univerzity v Dánsku.

Co přesně řídí jeho pohyb není zatím známo. Tým se však domnívá, že souvisí s hranicí mezi dvěma různými oblastmi v jádře. Když se k ní tekuté železo z obou stran přiblíží, je vytlačeno do stran. „Samozřejmě, že potřebujete sílu, aby se materiál posunul,“ říká prof. Rainer Hollerbach z University of Leeds. „Ta by mohla být zajištěna změnami v magnetickém poli.”

Magnetické pole Země

Odborníci předpokládají, že žhavá řeka je stará nejméně milion let. To, že se mění její rychlost naznačuje, že se nacházíme v období, kdy magnetické pole slábne a překlopí se. Jde o přirozený proces, jehož důvod zatím nedokážeme vysvětlit. Během posledních 71 milionů let se to stalo celkem 171krát. Naposledy před 786 000 lety.

S přepólováním nejsou spojeny žádné katastrofy. V dnešní moderní době však hrozí, že by mohlo způsobit zkázu elektrické sítě a problém s družicemi. Snížení magnetického pole by zároveň mohlo vést ke zvýšenému výskytu rakoviny, způsobené intenzivnějším kosmickým zářením.

