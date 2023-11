Narodila se roku 1968 v Iowa City jako Laura Miller. Diváci si ji však pamatují jako zrzavou potvoru Sydney z kultovního amerického seriálu Merlose Place. Jak vypadá Laura Leighton dnes?

Zrzavá potvora

Laura Miller přijala příjmení Leighton po svém dědečkovi. Připadalo jí pro svět showbyznysu zvučnější.

Narodila se 28. 7. 1968 v Iowa City. Začínala jako tanečnice a také zpívala se skupinou Young Americans. V té době dostala nabídku věnovat se amatérskému divadlu. Právě to vzbudilo v Lauře lásku k herectví.

Poprvé se mihla před kamerou učinkováním v televizních reklamách. Natáčela reklamní spoty pro společnosti Pizza Hut a Dep, která vytvářela vlasové doplňky.

Zlom v Lauřině kariéře nastal, když dostala nabídku zahrát si v kultovním americkém seriálu Merlose Place. Šlo o vyzrálejší verzi tehdy úspěšného Beverly Hills 90210.

V seriálu o partičce přátel, kteří žijí v jednom bytovém komplexu s bazénem a společně prožívají lásky, rozchody a životní vzestupy i pády, hrála zrzavá herečka potvoru Sydney Andrews.

K roli Sydney Lauře dopomohla její manažerka Joan Greenová, která bedlivě hlídala všechny vyhlášené konkurzy.

Seriál Merlose Place Lauře otevřel dveře do světa showbyznysu. Během natáčení tohoto seriálu dostala nabídku zahrát si ve filmu s Beuaem Bridgesem.

Takto vypadá dnes

Ačkoli byla role Sydney původně určená pouze pro dvě epizody v 1. sérii, nakonec v seriálu zůstala až do 5. série. Laura tak natáčením Merlose Place strávila čtyři roky svého života.

Během vysílání seriálu se z Laury stala skutečná hvězda. Objevila na obálkách mnoha časopisů, jako byly Rolling Stone a People.

Popularita však nebyla to jediné, co seriál Lauře přinesl. Během natáčení se zamilovala do svého hereckého kolegy Douga Savanta, který v seriálu ztvárnil homosexuála Matta Fieldinga. Laura Merlose Place opustila krátce po jejich svatbě.

Po odchodu z Melrose Place hostovala v několika dalších seriálech. Jejího hereckého talentu si všiml také Aaron Spelling, který Lauře nabídl učinkování v šesti dílech seriálu Beverly Hills 90210, kde ztvárnila začínající herečku Sophie Burns. Za své učinkování údajně dostala šestimístný honorář.

Objevila se také v nezávislém krátkém filmu Angels, Baby! režiséra Jeffa Fishera a romantické komedii Sedm přítelkyň režiséra Paula Lazaruse, kde si zahrála po boku Tima Dalyho.

Laura namluvila také jednu z rolí v animovaném seriálu Duckman. Poté pověsila hereckou kariéru na nějaký čas na hřebík a stala se poprvé matkou. Porodila syna Jacka Douglase. Dnes je Laura dvojnásobnou maminkou, k synovi Jackovi přibyla po pěti letech dcera Lucy.

Laura se i nadále věnuje rodině a herectví a i 30 let po natočení prvního dílu Merlose Place je pořád krásnou a žádanou herečkou.

