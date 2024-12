Externí autor 9. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec Sylvester Stallone je známý především jako filmový drsňák. Jakmile jde ale o rodinu, i jeho srdce změkne. A není divu, umělec je totiž pětinásobným otcem a doma má hned tři krásné dcery.

Herec, který se nejspíš nejvíce proslavil jako filmový Rambo, se ženil dvakrát. Z obou svazků se mu přitom narodilo dohromady pět potomků. S první manželkou, herečkou Sashou Czak, přivítal na světě dva syny, Sage a Seargeoha.

Druhá manželka Jennifer Flavin, která v minulosti byla modelkou, mu dala tři dcery – Sophii, Sistine a Scarlet.

Nejstarší Sophie Rose se narodila v roce 1996 a zpočátku svým rodičům dělala starosti. Narodila se totiž s vrozenou srdeční vadou, kvůli které musela jako miminko na operaci.

Dcera Sophie si je s otcem nejbližší

Další zákrok poté prodělala v roce 2012. Nakonec se ale zotavila a dnes se jí daří velice dobře. Vystudovala módu na University of Southern California a nyní moderuje podcast Unwaxed spolu se svou sestrou Sistine. Kromě toho vede knižní klub na sociální síti s názvem Favorite Book Club.

Jak prozradila její maminka, Sophie má velmi blízký vztah se svým otcem a je to právě ona, kdo se o něj z celé rodiny nejvíce stará. „Mají velmi zvláštní pouto, myslí stejně a dokonce mají stejná gesta. Sophia je láska jeho života," uvedla pro magazín Maris Match.

Dva roky po Sophii přišla na svět její sestra Sistine Rose. Ta je v současnosti poměrně úspěšná modelka, a tak kráčí v maminčiných šlépějích. V roce 2016 dívka podepsala smlouvu s agenturou IMG Models. Na kontě má již spolupráce s řadou slavných značek, například Chanel. Módní magazín Vogue se o ní vyjádřil v tom smyslu, že má našlápnuto na skutečně hvězdnou kariéru.

Scarlet Rose je vynikající atletka

V roce 2019 si Sistine vyzkoušela také roli herečky, a to vv hororovém filmu 47 Meters Down: Uncaged. O dva roky později si zahrála ve filmu Midnight in the Switchgrass po boku hvězd jako je Bruce Willis, Megan Fox, Machine Gun Kelly nebo Emile Hirsch.

V roce 2002 se narodila hercova poslední dcera Scarlet Rose, na kterou je její tatínek opravdu pyšný. Vypadá to, že po něm podědila lásku ke sportu, takže si spolu velmi dobře rozumí.

V jejím případě ale rozhodně nejde pouze o koníček, protože má za sebou již několik úspěchů v atletice a mohla se dokonce postavit také na stupínky vítězů. Živí se jako modelka.

Se syny to vždy bylo mnohem těžší

Letos na jaře se Scarlet poprvé objevila jako modelka, a to na New York Fashion Week, kde šla přehlídku Tommmyho Hilfigera. V publiku pochopitelně nechyběl její slavný otec, který se jí rozhodl podpořit.

Všechny tři dcery dělají herci jen samou radost. O to více, že vztah se syny byl vždy pro umělce velmi komplikovaný. Sage měl v minulosti s otcem poměrně výbušný vztah.

Mladý muž ale již bohužel nežije, protože před lety zemřel na vážnou srdeční vadu. Jeho bratr Seargeoh se zase od dětství potýká s autismem, takže žije v ústraní.

