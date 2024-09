Externí autor 12. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Napadlo by vás, že filmový Rambo, či Rocky neboli legendární herec Sylvester Stallone má pět dětí? Podívejte se, na jak výstavní dcery je pyšný. O nejstaršího syna bohužel přišel.

Proslulý Rambo si v prvním manželství s herečkou Sashou Czak pořídil dva syny, Sage a Seargeoha. V druhém manželství s bývalou modelkou Jennifer Flavin se mu narodily tři dcery, Sophie, Sistine a Scarlet.

Pro magazín People v jednomu rozhovoru, kde hovořil o svých osobních a rodičovských problémech při výchově obou synů, Stallone prohlásil: „Někdy si myslím, že by všichni muži měli počkat, dokud jim nebude padesát, a teprve pak se usadit. V tomhle věku totiž zjistíte, že nezáleží na vaší práci a úspěších, ale na tom, jaký život zařídíte sobě a svým nejbližším.“

Nakonec se ale jejich vztah, zejména nejstaršího Sage a jeho, výrazně změnil k lepšímu. Jako by předznamenal tragédii, ke které později došlo.

Rána, která se nezahojí

Sage Moonblood, nejstarší Stalloneho syn z prvního manželství by se letos dožil osmačtyřiceti let. Zpočátku šel v otcových stopách, dokonce si zahrál Rockyho syna v Rocky V. Stallone k tomu podotkl, že právě společná práce na filmu významně upevnila jejich vztah.

Pro Sage to nebyla jediná spolupráce s otcem. Dokonce přerušil studium na North Carolina School of the Art, aby si s ním zahrál v thrilleru Daylight. To se psal rok 1996. Ve stejném roce k tomu Stallone v jednom rozhovoru poznamenal: „Sage si vybral úplně jinou cestu. Zajímá se o jiný typ filmové tvorby a posilovně se vyhýbá jako mor.“ Sage pak dodal: „Lidé mi říkají poustevník, ale já jsem šťastný.“

Bohužel o šest let později Sage nečekaně zemřel. Pitva později prokázala, že příčinou náhlého úmrtí byla srdeční choroba.

V svém dokumentu Sly, který uvedla streamovací platforma Netflix v loňském listopadu, herec pochopitelně Sage zmínil. Potvrdil také, že bouřlivý vztah mezi Rockym a jeho synem v Rocky V vycházel z životních peripetií mezi těmi dvěma.

Nejstarší dcera

V manželství s Flavinovou se Stallonemu v roce 1996 narodila dcera Sophie Rose. Když jí byly dva měsíce, podstoupila operaci srdce kvůli vrozené malformaci srdeční chlopně. Ze stejného důvodu pak zákrok zopakovala ještě v roce 2012

V rozhovoru pro Maris Match pak její matka uvedla, že ze všech tří jejich dcer se Sophia nejvíce stará o svého otce. „Mají velmi zvláštní pouto, myslí stejně a dokonce mají stejná gesta. Sophia je láska jeho života," přiznala.

Sophia vystudovala módu na University of Southern California a v současné době moderuje podcast Unwaxed se svou sestrou Sistine. Také provozuje digitální knižní klub na Instagramu s názvem Favorite Book Club.

Nadějná modelka

O dva roky později přišla na svět Sistine Rose. Nadějná modelka, stejně jako její matka, podepsala v roce 2016 smlouvu s IMG Models. Spolupracovala například se značkou Chanel a Vogue o ní napsal, že ji čeká zářná kariéra.

Sistine si rovněž vyzkoušela herectví. Debutovala v roce 2019 v hororovém filmu 47 Meters Down: Uncaged. V roce 2021 se objevila ve filmu Midnight in the Switchgrass po boku Bruce Willise, Megan Fox, Machine Gun Kelly a Emile Hirsch.

Benjamínek

Poslední dcera Scarlet Roce se Stallonemu a Flavinové narodila v roce 2002. A stejně jako na ostatní potomky, i na tuhle je Stallone náramně pyšný, což dokazuje i vzkazy na sociálních sítích. Ostatně, má být proč.

Vypadá to totiž, že Scarlet zdědila po svém otci lásku ke sportu. Dokonce zaznamenala řadu úspěchů v atletice a dostala se i na stupínky vítězů. Letos v únoru Scarlet debutovala na New York Fashion Week, když šla přehlídku Tommmyho Hilfigera. Hádejte, kdo ji povzbuzoval, samozřejmě její otec „Rocky“.

Autistický syn

Z manželství s herečkou Czackovou má Stallone ještě syna Seargeoha, kterému je čtyřicet pět let. V jeho třech letech mu ale byl diagnostikován autismus a od té doby žije v ústraní. Stallone s bývalou manželkou založili výzkumný fond spravovaný Národní společností pro děti a dospělé s autismem, kam pravidelně přispívají nemalými finančními částkami.

