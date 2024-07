Externí autor 9. 7. 2024 clock 4 minuty gallery

Čerstvě osmasedmdesátiletý americký herec s italskými kořeny Sylvester Stallone se proslavil hlavně díky své roli boxera Rockyho. Od roku 1976, kdy byl Rocky natočen, ale už uplynula pěkná řada let a řada let navíc je vidět i na americké superstar. Jak vypadá Sylvester Stallone dnes?

Když se řekne jméno Sylvester Stallone, většině lidí se ihned vybaví drsný Rocky nebo neporazitelný válečný veterán Rambo. Není to ovšem herec ani jedné, ani dvou rolí, na kontě toho má mnohem více. Získal nominaci na Oscara, a to nejen za herecký výkon, ale také za scénář k filmu Rocky. A o čem že tento slavný příběh je?

Výběrčí dluhů Rocky Balboa se zakouká do nesmělé dívky Adrian. Rocky ve volných chvílích rád boxuje, ovšem ke spokojení jeho trenéra to nestačí. Až na pár výher proti „místňákům“ mu doma žádné poličky pod vyhranými poháry nepraskají. Jednoho dne se tak stane, že Rocky přijde o svou skříňku v šatně a trenér se s ním rozloučí.

Rocky, Rambo, Demolition Man

Nicméně hrou osudu se stane, že Rocky dostane šanci v souboji s vyhlášeným bijcem Apollo Creedem, kterému soupeř odřekl zápas. Amatérskému boxerovi je více než jasné, že proti tomuhle zkušenému rváči nemá šanci, nicméně pro tentokrát se rozhodne skutečně trénovat, a i když si nevěří na výhru, je pevně rozhodnutý vydržet alespoň všech patnáct kol.

Jeho druhou slavnou rolí je postava Johna Ramba, válečného veterána a zakladatele Zelených baretů. Další snímky, které rozhodně stojí za zmínku jsou Cobra, Demolition Man a The Expandables. Výčet je to opravdu ale jen základní, tento oblíbený americký herec má seznam kasovních trháků mnohem delší.

Stejně jako Rocky ani jeho představitel ovšem neměl cestu na vrchol posypanou okvětními lístky růží. „Zajímavé“ to bylo už hned na začátku, tedy když se Sylvester Stallone narodil. Nastaly komplikace a Stallone utrpěl poškození nervů, kvůli kterému mu ochrnula spodní část obličeje. Není třeba asi zmiňovat, že si kvůli tomu prošel nehezkou šikanou. Kvůli ochrnutí totiž nemohl pořádně vyslovovat a ostatní se mu za to vysmívali.

Musel prodat svého psa

Protože se mu nedařilo, a to doslova nikde, rozhodl se odejít z domu a vydělávat si na živobytí, jak se jen dalo. V jednu chvíli skončil i na ulici, bez domova. Situace byla v jednu chvíli natolik špatná, že se rozhodl prodat svého nejvěrnějšího přítele, psa Butkuse. Před obchodem s alkoholem vystavil ceduli s cenou jednoho sta dolarů a čekal. Trhalo mu to srdce, ovšem neměl už peníze na to, aby ho dál živil. Butkuse nakonec udal za polovinu.

I přes tuto žalostnou situaci se nevzdával svých snů. Po zhlédnutí zápasu mezi boxery Mohademmem Alim a Chuckem Wepnerem ho políbila múza a on za pouhých dvacet hodin napsal scénář k již výše zmiňovanému Rockymu.

Z Rockyho i Stallona se staly legendy

Se scénářem šel do studia a nabídl ho k prodeji. Šel tam ovšem s jednou podmínkou – on sám si chtěl ve filmu zahrát. Studio se mu samozřejmě vysmálo a poslalo ho domů. Do role Rockyho si představovali někoho z již zavedených hollywoodských es.

Nicméně když se jim scénáře nedostalo, došlo jim, že jim možná mezi prsty proklouzává velký trhák a začali Stallona bombardovat telefonáty se stále se zvyšujícími nabídkami. Jeho podmínka ovšem zůstávala stále stejná. Chtěl si ve filmu zahrát.

Jak to dopadlo, už všichni víme. Z Rockyho se stala legenda, jak z filmu jako takového, tak z jeho představitele Sylvestera Stallona. Vše mělo tedy šťastný konec. Aby byla jeho příchuť ještě sladší, Stallonovi se dokonce podařilo koupit zpět svého psa Butkuse.

Jak jsme si řekli již na začátku, od doby natočení Ramba už je to nějaký ten pátek. Z drsňáka Rockyho se tedy za ta léta stal roztomilý dědeček, ale nutno podotknout, že i tato vizáž Stallonovi nesmírně sekne. Přesvědčit se o tom ostatně můžete sami v naší galerii.

