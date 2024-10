Externí autor 21. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Zmíněná modelka je velmi krásná žena. Není proto divu, že se o ni v minulosti ucházela řada mužů. Asi nejslavnější byl známý herec z populárních akčňáků Sylvester Stallone. Modelce prý dokonce telefonoval k rodičům domů.

Na počátku devadesátých let dotyčná dáma pracovala jako modelka ve Francii. Sylvester Stallone byl zase na vrcholu kariéry a v tuto dobu natočil své nejslavnější filmy jako Rambo nebo Rocky.

Právě tato dvojice se tehdy seznámila a jak modelka prozradila, nějakou dobu poté byli spolu v kontaktu. „Seznámili jsme se v Paříži a nějakou dobu jsme byli přátelé,” uvedla pro Blesk.

Z této etapy vzniklo také několik fotografií, ze kterých je zřejmé, že mezi dvojicí přeskočila jiskra, přestože byli podle modelky pouze přátelé. S některými z nich se dokonce pochlubila na sociální síti.

„Jak to shrnout... na několik měsíců strávených po jeho boku se jen tak nezapomene,” svěřila se žena, která ukázala dokonce i snímek, na kterém leží se slavným umělcem v něžném objetí v posteli. Jak ale vysvětlila, o žádnou senzaci se nejednalo. Fotografii se Stallonem pořídili pouze jako vtípek pro přátele.

I přesto ale popírá, že by mezi nimi kdy bylo cokoliv víc. Nijak se ale netají tím, že jí pozornost hvězdy tohoto formátu pochopitelně velmi těšila.

„Nebudu zastírat, že jako devatenáctileté holce mi jeho pozornost a námluvy dělaly dobře,” přiznala s úsměvem známá modelka.

Dvořil se jí jako mladé dívce

Jak prozradila, Sylvester Stallone byl podle jejího názoru velmi milý člověk a kromě toho byl také velmi dobrý společník, jakého by chtěl za kamaráda nejspíš úplně každý.

S odstupem času ale přece jen uznává, že herec si na ni dost možná myslel a od jejich přátelství si něco sliboval. Prozradila také, jak se tenkrát vlastně seznámili. Dojít k tomu mělo v restauraci.

„Tak dlouho na mě díval, až poslal bodyguarda s odkazem, že se chce se mnou seznámit. Létal pak za mnou po Paříži, zval mě na večeři s Eltonem Johnem, posílal mi květiny... Usilovně mě balil,” řekla webu Dobrenoviny.sk.

Randit s ním nechtěla

Telefonoval jí prý dokonce i k rodičům do Havířova, kde telefon zvedl její tatínek, kterého to pochopitelně velmi překvapilo. „Hej, volá ti nejaký Sláj,” řekl dceři a až po jejím vysvětlení pochopil, že se jedná o přezdívku filmového Rockyho.

Přestože jako přítel a společník byl Stallone vynikající, z různých důvodů si ho prý modelka jako partnera nedokázala představit. Což byl také důvod, proč se mezi nimi nakonec nevyvinulo něco víc.

„Byl velmi panovačný a zvyklý na to, že se svět točí podle jeho pravidel. Když jsem se jich jen trošku nedržela, zlobil se a napomínal mě. Nastavil mi, co mám jíst, čím se mám krémovat a čím malovat, co si mám oblékat,” práskla na něho modelka.

I přesto ale prý na jejich společné chvíle vzpomíná v dobrém a rozhodně by na nich nic neměnila. Svou osudovou lásku ale žena, ve které možná poznáte Simonu Krainovou, nakonec našla v náruči svého současného muže, podnikatele Karla Vágnera, se kterým má také dva syny, Bruna a Maxe.

