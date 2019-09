Audrey Hepburn, kráska s českými kořeny: Za pohledem laně se skrývala zlá bolest

Narodila se do urozené rodiny, pro mnohé představovala nový typ krásy a dodnes zůstává nedostižným symbolem elegance, šarmu a noblesy. Život Audrey Hepburn (†63) ale rozhodně nebyl procházkou růžovým sadem.

Málokdo ví, že má české kořeny. Její otec Joseph (1889–1980) se narodil v Úžicích severně od Prahy do anglické rodiny Rustonů, bohatých průmyslníků, kteří tam vlastnili cukrovar. Později se přestěhoval zpět do Británie, kde si před příjmení přidal ještě jméno Hepburn. Byl totiž přesvědčen, že je přímým potomkem hraběte Jamese Hepburna, který se v 16. století stal třetím manželem skotské královny Marie Stuartovny. Aby svou šlechtickou image ještě podpořil, vzal si za ženu belgickou baronku Ellu van Heemstra (1900–1984).

Prostopášný otec

V roce 1929 se jim narodila dcera Audrey. Přišla na svět v Bruselu, ale po otci měla anglické občanství. Když jí bylo pět, nachytala matka Josepha v posteli s dětskou chůvou a okamžitě ho vyhodila. Když v roce 1940 do Holandska vtrhli Němci, zabavili rodině téměř všechen majetek, takže baronka musela vykonávat podřadné práce, aby s dcerou vůbec přežily.

Audrey byla vždy hubená, ale za války se její vyzáblost ještě zvýraznila. Život v chudobě a trvalé strádání se na její slabé tělesné schránce neblaze podepsalo. Trpěla podvýživou, projevily se u ní dýchací potíže, a dokonce otok plic. Podle mnohých právě tady vznikly její problémy s příjmem potravy, které vedly k celoživotnímu boji se zákeřnou mentální anorexií.

Ze svatby vycouvala

Jediná věc, která jí pomáhala rozptýlit, byl balet. Po válce začala pracovat jako tanečnice, později získala stipendium na prestižní baletní škole v Londýně, kde si jí všimli lidé od filmu. V roce 1951 dostala první divadelní roli na Broadwayi v New Yorku. V té době byla zasnoubená s tanečníkem Jamesem Hansonem. Sama o něm tvrdila, že to byla láska na první pohled. Měla už vybrané datum obřadu, dokonce i šaty, ale pak svatbu zrušila. „Práce nás každého odvedla jinam," vysvětlovala.

O lásku přišla, ale jiný úspěch byl za dveřmi. V roce 1952 získala roli princezny na útěku ve filmu Prázdniny v Římě. Když ji režisér William Wyler uviděl, hned vykřikl: „To je ta dívka!" a okamžitě zrušil všechny další konkursy. „Měla všechno, co jsem hledal: šarm, nevinnost a talent," řekl později.

Ve filmu si zahrála s tehdy už slavným Gregory Peckem. Původně se její jméno mělo v titulcích objevit mnohem menším písmem, ale Peck prosadil, aby bylo stejně velké. „Musíte to změnit, protože ona bude velká hvězda. Už teď vedle ní vypadám jako hňup," naléhal na režiséra a měl pravdu. Film byl nominovaný na deset Oscarů a Audrey získala svou první a poslední sošku.

Neplodný milenec

Po dalším filmu Sabrina (1954) se stala i módní ikonou. Lví podíl na tom měl francouzský módní dům Givenchy, který navrhl její kostýmy. Při natáčení se také zamilovala do herce Williama Holdena. Sice byl ženatý, ale Audrey věřila, že se rozvede a založí s ní rodinu. Když se jí přiznal, že prodělal vasektomii a je tudíž neplodný, rozešla se s ním. Hledání „pana pravého" skončilo na jednom večírku u Gregory Pecka. Audrey se zamilovala do amerického herce Mela Ferrera. Neodradil ji fakt, že je o 13 let starší, ani to, že je třikrát rozvedený a má čtyři děti. Vzali se v roce 1955, ale záhy po svatbě Audrey zažila první z mnoha svých potratů.

O další dítě přišla o čtyři roky později, a to za velmi dramatických okolností. Při natáčení westernu Nesmiřitelní spadla z koně přímo na kámen a skončila v nemocnici. Jen málokdo věděl, že je v časném stádiu těhotenství. Audrey se tak bála, že o dítě opět přijde, až se její noční můra splnila. Podle lékařů za to ani tak nemohl pád, ale právě psychický stres. Audrey si pak dala pauzu od filmování a koncem roku 1960 porodila syna Seana. Za pouhé tři měsíce ale už byla opět v práci a natočila další hit, Snídani u Tiffanyho.

Potrat číslo pět

Postupem let začalo manželství s Melem skřípat. Šuškalo se o tom, že svou ženu příliš omezuje a žárlí na její úspěch. Nutno dodat, že Audrey v letech 1965–7 prodělala další dva potraty, což vždy znamenalo obrovský zásah do soužití. V roce 1967 se opět rozhodla na čas opustit svět filmu a věnovat se pouze rodině. Marně. Její čtrnáctileté manželství záhy skončilo rozvodem.

Smutek však netrval dlouho. Na dovolené v Řecku se zamilovala do italského psychiatra Andrey Dottiho, který byl o osm let mladší. V roce 1969 se za něj provdala, a přestože jí bylo už 40 let, nepřestávala toužit po dětech. O rok později se mohla radovat, narodil se jí syn Luca. V roce 1974 ale prodělala další, už pátý potrat.

Dotti ji navíc začal podvádět. Koncem 70. let už byl jejich svazek nefunkční, ale rozvedli se až v roce 1982. Herečka se v té době už dva roky stýkala s nizozemským hercem Robertem Woldersem (*1936). Žila s ním až do své smrti, ale nikdy si ho nevzala.

Zdrcující zprávy

V 80. letech dala přednost práci pro UNICEF, procestovala Etiopii, Súdán, Bangladéš nebo Vietnam. Všude pomáhala hladovějícím dětem, protože si dobře pamatovala, že v mládí na tom byla podobně.

Po návratu z mise v Somálsku v září roku 1992 ji postihly silné bolesti břicha. Lékaři pro ni měli dvě zdrcující zprávy. Oznámili jí, že trpí vzácnou formou rakoviny střev a šance na vyléčení je mizivá. Audrey se vrátila do svého domu ve Švýcarsku, kde oslavila poslední Vánoce. Zemřela 20. ledna 1993 ve spánku. Až její smrt ji opět svedla dohromady s bývalými druhy. U její rakve stanul jak Mel Ferrer, s nímž od rozpadu manželství téměř nepromluvila, tak i nevěrný Andrea Dotti. Je pochována na hřbitově nad městem Tolochenaz, odkud má krásný výhled na Ženevské jezero. Tak si to vždy přála.





Co ještě nevíte

- Otce neviděla od svých pěti let, kdy ho matka vyhodila z domu. Našla ho až po třiceti letech za pomoci Červeného kříže. Muž o ni ale nejevil příliš velký zájem.

- Měřila 170 centimetrů, její váha zřídkakdy přesáhla 50 kilogramů.

- Při natáčení filmu Prázdniny v Římě (1953) se šuškalo, že má pletky s Gregory Peckem. Oba to sice popřeli, nicméně celý život zůstali blízkými přáteli.

- Ve filmu Snídaně u Tiffanyho (1961) měla původně hrát Marilyn Monroe. Prosazoval ji autor literární předlohy Truman Capote, který byl z obsazení Audrey velmi rozladěný.

- V roce 1961 byla vyhlášena nejlépe oblékanou ženou světa.

- Ve filmu Šaráda (1963) s ní zprvu odmítal hrát Cary Grant. Byl o 26 let starší, přesto s ní měl vytvořit milenecký pár.

- Před natáčením muzikálu My Fair Lady (1964) podstoupila tvrdou pěveckou přípravu. Byla velmi rozzlobená, když zjistila, že tvůrci její zpěv nechali z 90 procent nadabovat.

- Poslední filmovou roli ztvárnila ve filmu Navždy (1989), který režíroval Steven Spielberg.

- Na jejím pohřbu se objevil i Alain Delon, Roger Moore nebo nizozemská královská rodina.

- V roce 2006 se vydražily její legendární černé koktejlové šaty z filmu Snídaně u Tiffanyho za rekordní sumu 17 milionů korun. Výtěžek šel na charitu.