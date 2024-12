Externí autor 14. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Herci Bára Hrzánová a Radek Holub spolu mají jediné dítě, syna Tondu. Podívejte se, jaký je to fešák. Rodičům není vůbec podobný. Zdejší školy jím pohrdly, tak vystudoval až ve Francii.

Bára Hrzánová a Radek Holub patří k nejstabilnějším párům českého šoubyznysu. Potkali se v jednom divadelním představení a o čtyři roky mladšího Holuba zasáhl Amorův šíp. Ještě ten den Báru požádal o ruku. Ta ho samozřejmě odbyla, protože spolu ani nechodili.

Vytrvalý Radek ji vytáhl na noční procházku Prahou a v Blízkých setkáních prozradil: „Chodili jsme do rána po nábřeží, chodili, chodili a chodili, už se rozednívalo, a tak říkám: Teď tě můžu požádat o ruku, protože jsme spolu už čtyři hodiny, Barunko chodili.“ Nakonec se Hrzánová nechala přesvědčit. Do půl roku byla svatba a jsou spolu už dvacet osm let.

Vnuk Jiřího Hrzána

Jak možná tušíte, otcem Báry Hrzánové byl fenomenální herec Jiří Hrzán. Ten se ale bohužel svého vnuka Antonína nedočkal. Bára s Radkem jsou na Tondu právem pyšní. Když dítě vyrůstá v herecké rodině, celkem často se vydává cestou rodičů. A nejinak tomu bylo i u Tondy. Když vystudoval francouzské lyceum, rozhodl se zkusit štěstí na českých hereckých školách. Jenže tam ho nevzali. A protože uměl již ze střední školy dobře francouzsky, další jeho cesta vedla na muzikálovou školu v Paříži, kde po studiích začal hrát.

Syn svou podobou nezapře hlavně dědečka Hrzána. Hraje nejenom tady, dokonce i v jedné hře se svými rodiči, ale také v několika francouzských divadlech. S tím, jak to má pracovně nastavené, je nejspíš aktuálně spokojený. Jak se vyjádřil pro deník Aha, v Paříži nikdo jeho dědečka nezná a tedy ho s ním nesrovnává. Může si tak získat uznání sám za sebe. Nemluvě o tom, že si na něj nikdo neukazuje jako protekční dítě dvou skvělých herců.

Bára chtěla truhláře

I když Antonín měl o své profesi jasno už od mala, jeho maminka, která dobře zná úskalí hereckého života, si pro něj přála něco jiného. „Zpočátku sice máma chtěla, abych byl truhlář, ale potom mě viděla s kladívkem a hřebíkem, viděla, že mám všude modřiny, a tak to vzdala. V divadle jsem vyrůstal, začal jsem hrát v kapele a dospěl jsem k tomu sám. Byl jsem takové to divadelní dítě a od čtyř let jsem byl s rodiči neustále v práci," přiznal Antonín pro web Extra.

Z Paříže do Prahy a zpátky

V současné době Tonda pendluje mezi Paříží a Prahou, ve které rovněž získal pár rolí. Jednou z nich je i Dobře rozehraná partie, ve které se sešel s oběma rodiči. Za tuhle zkušenost s vlastní rodinou je ale vděčný a přiznává, že dokonce vedle nich mívá trému.

Bára v Show Jana Krause přiznala, že ji společné hraní se synem těší. „Jsem moc ráda, že si Toníka režisérka Lída Engelová vybrala, protože já sama bych ho nedokázala nabídnout. A rovnou napoprvé v tak těžké disciplíně, jakou konverzačka určitě je,“ řekla po premiéře v Divadle Kalich. Se synem mají ještě společného koníčka a tím je hudba. Dokonce spolu koncertují. Tonda hraje od šesti let na piano a od dvanácti na kytaru. Ostatně, nejenom v muzikálech se mu tohle může hodit.

