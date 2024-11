Externí autor 30. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Syn herce Jana Čenského by si z fleku mohl zahrát pohádkového prince. Má pěknou postavu, krásné oči a oslnivý úsměv. Matyáš se ale v tatínkových stopách nevydal a místo toho si vybral zcela jinou profesi. Podívejte se, jak jsou si oba podobní.

Jan Čenský si může být naprosto jistý, že jeho syna Matyáše v porodnici rozhodně nevyměnili. Jsou si totiž tak moc podobní, že při pohledu na mladšího z nich to skoro vypadá, jako by se člověk díval na snímek jeho otce ze studentských let.

Vzhledově jsou sice jako vejce vejci, ovšem povahy mají rozdílné. To je také důvodem, proč se Matyáš Čenský rozhodl nepokračovat v herectví po vzoru svého otce a svou cestu si vyšlapává sám.

Nějaké umělecké geny ale Jan Čenský synovi nejspíš přece jen předal, protože Matyáš se sice pohybuje v trochu jiné umělecké branži, nestal se ale například leteckým inženýrem nebo hasičem.

Věnuje se jinému druhu umění

Sympatický a velmi pohledný Matyáš je totiž profesionální fotograf, je skutečně úspěšný a v Česku patří mezi hrstku těch nejlepších. Nejraději fotí svatby, skvěle zachytit umí ale také přírodu nebo architekturu. Pro své klienty také dovede připravit videa.

Oba dva muži spolu nyní mají hezký vztah, přestože Matyáš Čenský přiznává, že jako malý kluk nenesl úplně nejlépe, že na něj otec nemá tolik času, kolik by si jako dítě představoval.

„Máma se mnou byla doma a táta hodně pracoval, takže jsem se na něj vždycky těšil. Kdykoliv měl volno, jezdili jsme do přírody, sportovali jsme,” popsal pro iDNES.cz upřímně.

Na syna neměl čas

Dlouhou dobu přitom ani netušil, čím se vlastně tatínek živí, protože doma se jeho filmy a seriály zásadně nepouštěly. Později, když celé této záhadě přišel na kloub, zase nebyl rád, když si vyrazili společně ven a náhodní kolemjdoucí chtěli po Janu Čenském podpisy.

„Nikdy jsem neuměl ty lidi odmítnout a je fakt, že synátor tam pak stál tak opuštěně a měl trošku pocit, že mu berou tatínka,” přiznal Jan Čenský pro Extra.cz.

Velké pracovní vytížení vedlo k tomu, že Čenský chyběl na událostech, které byly pro Matyáše důležité, jako například maturitní ples nebo promoce. Poté mladý muž několik let studoval v zahraničí, a to konkrétně v Austrálii, a tak se příliš nevídali. Jako dospělý si ale Matyáš ke svému tátovi nakonec cestu našel a dnes si již rozumí.

Je magnet na dívky

Zamlada byl Jan Čenský idolem řady žen a dívek a nutno uznat, že ani nyní, když už mu dávno není dvacet, nevypadá vůbec špatně. S prošedivělými vlasy vypadá velmi elegantně a charisma z něho vyzařuje.

Jeho syn je na tom podobně – na děvčata totiž z pochopitelných důvodů působí doslova jako magnet.

„Vzal jsem Matyáše na jeden ročník festivalu ve Zlíně a už to nikdy neudělám. To už byl totiž velký a všechny holky se chtěly fotit s ním a ne se mnou,” prohlásil se smíchem jeho tatínek, který se ale čertil pouze na oko. Na svého syna je totiž pochopitelně velmi hrdý.

