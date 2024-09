Externí autor 2. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Jan Kraus je otcem celkem čtyř dětí. S Ivanou Chýlkovou má nejmladšího Jáchyma a s bývalou manželkou Janou Krausovou syny Adama a Davida. O posledním synovi, kterým je Marek Blažek, přitom neměl herec ani tušení. Nakonec se ale geny nezapřely a Marek se svému otci sám ozval.

Jan Kraus sice není typický krasavec, díky svému intelektu a humoru ale nikdy neměl nouzi o ženy a vždy randil se samými kráskami.

Není divu, že ložnicí herce a moderátora prošla nejedna milenka a s jednou z nich si před lety upletl nemanželské dítě.

„Já si to moc nepamatuju. Ale prý jsem si myslel, že si táta prohlíží svoje fotky z mládí, když se díval na ty tvoje, které jsi poslal,“ zavzpomínal pro iDnes.cz nejmladší z bratrů Jáchym, kterého má Kraus s Ivanou Chýlkovou.

„Nikdo z nás nebyl tátovi tak podobný jako Marek. Když poslal podobiznu, bylo to neuvěřitelné. A když pak šli s tátou na testy DNA, přišli tam i stejně oblečení. Měli stejný druh i odstín barvy trička, kraťásky, z nich čouhaly ty jejich kloubíčky. Bylo to jasné. Na hlavu bylo jedině to, že vůbec šli něco ověřovat,“ doplnil Adam Kraus, jehož maminkou je herečka a výtvarnice Jana Krausová.

Samotný Marek Blažek se o svém biologickém otci dozvěděl až v dospělosti. Proto když mu bylo sedmadvacet let, rozhodl se, že mu pošle dopis, do kterého přiložil i svoje fotografie.

Markova matka mu prý dlouho informaci tajila, ačkoliv sám měl podezření, že je právě synem Jana Krause.

„Bral jsem to tak, že to musím konečně vyřešit. Lidi mě otravovali skoro denně. Viděli to, co teď vidí bratři. Nejen tu podobu, ale i chování, dikci, tón hlasu. Slyšel jsem to čím dál častěji, tak jsem se rozhodl, že musím zjistit pravdu. Matka byla dost proti, když jsem s pátráním začal. Když jsem na ni útočil, aby mi řekla, kdo je můj skutečný táta, rezolutně to odmítala a svým způsobem bránila tomu, abych se to dozvěděl,“ popsal Blažek výše zmíněnému webu.

Řekla to s naprostým klidem

David Kraus si prý na den, kdy se dozvěděl o nevlastním bratrovi, živě pamatuje a tvrdí, že Marek ihned zapadl do rodiny.

„Chtěl jsem se ho nabažit. Ráno jsem se vzbudil a bylo to, jako by vedle mě ležel otec. Pak si dal cigaretu úplně stejně jako otec. Čuměl jsem, kolik věcí se přenese geny, aniž by k tomu přispěla výchova,“ svěřil se hudebník v roce 2017.

Blažkova maminka byla prý do poslední chvilky zatvrzelá a nechtěla přiznat, že syna opravdu zplodila s oblíbeným moderátorem.

„Brácha mi říkal, že mám být jako svědek u toho, když bude mámě ukazovat ty papíry s výsledky testů DNA, když vůči tomu byla taková zatvrzelá. Přijel jsem s ním do velkého domu v Rumburku a byl jsem poměrně vyděšenej, protože to byla taková sportovní rodina, tedy přesný opak té naší. Všude pingpongové stoly, míče a jiné sportovní věci. Paní přišla, viděla mě, jé, to je Kraus, co tady dělá Kraus? Marek jí ukázal papír a řekl, že na devadesát devět procent je synem Jana Krause. Jeho nevlastní táta řekl: Já to věděl. A šel si sednout k ohništi. Já řekl: Přišel jsem, abych vám potvrdil, že jsme s Markem bráchové, gratuluju. Ona řekla: Pořád je tam to jedno procento. Řekla to s naprostým klidem. Pak mi uvařila kafe a nabalila mi domů houby,“ řekl David webu krajskelisty.cz.

Podle Marka chtěla jeho matka i Jan Kraus za vším udělat tlustou čáru, on jim ale vše svou zvědavostí narušil. Rok poté, co Blažek našel svého biologického otce, jeho matka zemřela.

„To, že se už téměř nepoznali, mi pak bylo hodně líto. Byla to složitá doba, kdy jsem našel tátu a brzy nato ztratil mámu. Podivných paranormálních věcí se tehdy odehrálo víc,“ uzavřel Marek, který na rozdíl od svých bratrů není součástí showbyznysu a žije klidným životem mimo bulvární média.

