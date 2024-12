Externí autor 10. 12. 2024 clock 4 minuty gallery

Karel Zich byl český zpěvák, skladatel a kytarista, kterému se přezdívalo český Elvis Presley. Za svůj život byl dvakrát ženatý a zplodil dvě děti. Dceru Adélu a syna Karla, který jako by mu z oka vypadl. Zich zahynul v pouhých 55 letech na dovolené.

Karel Zich a jeho zakázaná láska

Zpěvák Karel Zich byl dvakrát ženatý. První manželství bohužel zkrachovalo a v roce 2002 se ženil podruhé. Jeho vyvolenou se stala dávná láska z Moravy Jana a svatba proběhla v utajení. „Na Janě mi nejvíc imponuje, že je v pohodě a nevyhledává konflikty. Mám ji moc rád," řekl tehdy v rozhovoru pro Blesk.cz.

Vše se událo velmi rychle a ještě pár dní před svatbou vůbec netušil, že se bude ženit. „Jen jsme si s Janou říkali, že se vezmeme v létě. Najednou jsme si uvědomili, že léto pomalu končí, a když to neuděláme hned, tak bychom to už nestihli. Navíc v září máme hodně práce a já i cestování a koncertování," pokračoval.

S Janou se znali víc než dvacet let. Jiskra ale přeskočila až po letech. „Waldemar Matuška mě tenkrát pozval na přivezený burčák do recepce hotelu, ve kterém jsme bydleli. A právě tam jsem Janu poprvé uviděl. Byla tam tenkrát jako studentka za hostesku," vyprávěl s tím, že ale v té době přišla na svět jeho dcera Adéla, byl ženatý a nemohl opustit rodinu. Do Jany se ale zamiloval na první pohled.

„Tenkrát v tom ale nebylo možné pokračovat. Měl jsem rodinu a až po letech, kdy nám oběma vztahy nevyšly, jsme se k sobě vrátili," dodal. Český Elvis Presley byl s první ženou Natašou čtyřiadvacet let a kromě dcery Adély s ní má ještě syna Karla. S láskou Janou prožil ale pouze dva roky, protože se mu v roce 2004 stala osudná dovolená na Korsice.

Poslední slova před smrtí

Karel Zich zemřel 13. července 2004 při potápění u korsických břehů. Na dovolenou před dvaceti lety odjel s manželkou Janou a zhruba deseti kamarády z potápěčského oddílu. Příčinou jeho smrti měl být infarkt. Instruktor Radomír Hertl, který se se zpěvákem tehdy potápěl, vypověděl, že Zich byl ve velmi dobré fyzické kondici.

V místě potápění je nejdříve překvapily silné proudy. To ale potápěči zdatně překonali a legendární zpěvák Karel Zich se ještě stihl vynořit nad hladinu. „Ty vole, mně je blbě," pronesl směrem k Radomírovi Hertlovi. Zároveň to byla poslední zpěvákova slova před smrtí, kterou nikdo nečekal.

Následně zpěvák upadl do bezvědomí, ze kterého se už bohužel neprobral. Jeho kamarádi se mu snažili dát ještě na moři umělé dýchání a na lodi ho resuscitovali. Bohužel marně. Zpěvák byl ještě převezen do nemocnice vrtulníkem, ale lékařům se Zicha nepodařilo zachránit. Po hodině a čtvrt byla konstatovaná smrt.

Syn je jeho věrnou kopií

Letos to bylo přesně dvacet lety os smrti Karla Zicha a v roce 2019 se rodina a jeho přítel Tonda Kny z Fešáků rozhodli uspořádat vzpomínkový koncert. Lucerny tehdy doslova praskala ve švech a sešla se tam celá jeho rodina včetně bývalé manželky Nataši, kterou doprovodil syn Karel. Nešlo si nevšimnout, že je naprosto věrnou kopií svého tatínka.

Karel Zich mladší má sice světlejší vlasy než jeho otec, na druhou stranu jeho rysy v obličeji jsou až neuvěřitelné. Zpěvák by měl ze svého syna jistě velkou radost. Vždycky měli mezi sebou dobrý vztah i poté, co zpěvák opustil jeho matku Natašu a žil po boku své lásky z mládí Jany. Syn ani dcera na něj nezanevřeli.

Mimo jiné je také se synem Karlem pojila láska k životu a optimistický přístup. „V životě jsem se nadělal spoustu volovin, ale nelituji ničeho. Nic bych neudělal nic jinak. Všechno mě někam posunulo. Když jsem byl ještě mladý, říkal jsem si, že padesátkou všechno končí. Dnes je mi padesát a mám pocit, že všechno teprve začíná," řekl na oslavě padesátin Zich.

