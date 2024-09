Externí autor 25. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Jedna z nejkrásnějších českých hereček Lucie Benešová (50) je už přes dvacet let šťastná po boku herce Tomáše Matonohy (53), se kterým má tři děti a z předchozího vztahu jedno dítě. Jejich syn Štěpán prošel značnou proměnou, přesto jako by mámě z oka vypadl.

Lucie Benešová má s předchozím partnerem hercem Filipem Blažkem syna Luciána a s osudovou láskou hercem Tomášem Matonohou dcery Sáru, Laru a syna Štěpána. Oba dva její partneři jsou herci, což je podle herečky občas na škodu. „Třeba herec není dobrý kutil. Je sice na umění, ale kutilství není to pravé," řekla v rozhovoru pro Prima Ženy s úsměvem Lucie.

Láska na první pohled to nebyla

Zatímco Tomáš Matonoha se do Lucie zamiloval na první pohled, u herečky pomyslná jiskra přeskočila mnohem později. „Tenkrát ho tady v Praze nikdo neznal, já jsem ani neuměla vyslovit jeho jméno. Během natáčení Muže, kterého všichni chtějí, jsem si ho moc nevšímala. Vnímala jsem ho jako kolegu, ale jako na muže jsem se na něj nedívala," přiznala nedávno v show 7 pádů Honzy Dědka.

Tomáš Matonoha kolem Lucie našlapoval s opatrností a testoval, co má ráda a co naopak ne. Dodnes na toto období herečka vzpomíná s úsměvem. „Po dotočné mi Tomáš zavolal a pozval mě do Brna. Byla jsem tehdy mimochodem pověstná tím, že jsem měla k Brnu averzi. Ale Tomáš měl opravdu neuvěřitelnou přípravu. Testoval, co mám ráda. Nejdříve mě vzal na pivo. Pak zjistil, že ho nepiji. Nakonec jsem tam zůstala pět dní," pokračovala.

Manželé jsou již dlouhých jednadvacet let a oba dva jsou pověstní svým humorem. Jejich vztah a manželství přirovnal Matonoha k situaci na dálnici D1. „Aby se dobře jezdilo, chce to permanentně a donekonečna rekonstruovat. Některé úseky občas drncají, ale když se to opraví, tak se zase dalšího půl roku jede skvěle," doplnil Lucii s tím, že než ji potkal, tak žil 12 let jako starý mládenec.

Matonoha se musel naučit vařit a prát

„Všechno jsem se musel naučit sám. Vařit, prát... Po svatbě s Lucií jsem to nemusel sedmnáct let dělat. Poté, co však začala manželka natáčet seriál Slunečná a chodí občas domů pozdě, zase se k tomu pomalu vracím," dodal se smíchem Matonoha. Úspěšné manželství tkví také v tom, že jeden druhému nemluví do práce.

„Víceméně si to udělám podle svého času a možností," řekla herečka s tím, že manžel se s ní texty neučí. Lucie je v současné době již dvojnásobnou babičkou, ale kdysi za to uměla pořádně vzít. V minulosti nafotila ožehavé snímky pro lechtivý pánský časopis Playboy. Tehdy to bylo považováno za velký úlet, ale dnes se nad tím už veřejnost nijak nepozastavuje.

„V devatenácti mi přišlo, že dělám obrovskou sprosťárnu, i když to byly umělecké herecké akty. Musím ale říct, že když mi přišla nabídka podruhé – v mém věku – byla jsem docela potěšená a nevidím na tom nic špatného," zavzpomínala Lucie na své mládí. V roce 2020 oženila svého prvního syna Luciána.

„Nečekala jsem, že pro mě bude první svatba mého dítěte tak emocionálně náročná. Jsem klidný a optimistický člověk, kterého hned tak něco nerozhází, toto bylo ale silné. Svateb nás ale čeká ještě několik, tak věřím, že už v tom budu příště po této stránce umět chodit líp. Stejně jako v případě puberty, těch už máme za sebou také víc," svěřila se v rozhovoru pro iDnes.cz.



Se synem Štěpánem chodí na pivo

Mladší syn Lucie a Tomáše je pohledný Štěpán, který má se svými rodiči perfektní vztah a klidně s nimi zajde na pivo. „Když se sejdeme všichni, jsme jako Homolkovi a je nás asi čtrnáct," svěřila se Lucie v rozhovoru pro Super.cz, že jsou skutečně početná rodina. Štěpán studuje výtvarné umění a o pozornost médií příliš nestojí.

„Nesnáší to, ale za to, že se dobře nají, vydržel chvilku toho focení," nechala se před lety slyšet Lucie, která na akce vyráží v doprovodu svého syna Štěpána jen zřídkakdy. Není tomu tak dávno, kdy Štěpán svoji maminku překvapil a tak trochu vyděsil. Jako dospívající mladík samozřejmě rád experimentuje, ale tohle jeho maminka nečekala.

Rozhodl se totiž, že svoji dlouhou blonďatou hřívu zkrátí a obarví se nazeleno. „Synek někdy dokáže překvapit. Dneska ráno mi odešel dlouhovlasý modrooký blonďáček – a vrátil se mi krátkovlasý zelenočerný ufoneček," okomentovala jeho nový vzhled Lucie Benešová, která má evidentně dobrý smysl pro humor. „Apríl? Kdepak - realita. Ale je náš, a i kdyby měl na hlavičce cokoliv, tak ho máme nejradši na světě," dodala.

