Skvělého zpěváka Pala Haberu (62) znají lidé také jako kata z pěvecké show SuperStar a jeho manželka Daniela Peštová (54) je uznávaná topmodelka. Daniela do vztahu přišla se synem Yannickem a společně mají ještě dvě děti. Z druhého syna Paula Henryho vyrostl pořádný fešák.

Daniela Peštová si prošla peklem

Daniela Peštová je úspěšná topmodelka, která ani po padesátce nemá nouzi o práci. Byly ale doby, kdy to neměla Peštová vůbec jednoduché a doslova si prošla peklem. Její první manželství bohužel nevyšlo a na svého tehdy dvouletého syna Yannicka zůstala sama. Byly ale chvíle, kdy plakala po nocích do polštáře.

Půvabná Daniela měla perfektně rozjetou kariéru modelky, kterou na nějakou dobu přerušilo její první těhotenství. Daniela se těšila na rodinný život s partnerem Tommasem Butim a vše si malovala růžově. Peštová se za Tommase vdala ve svých dvaatřiceti letech a o dva roky později narodil syn Yannic.

"Nikdy by mě nenapadlo, že moje manželství nevydrží a že zůstanu s dítětem sama. Byly to ty nejtěžší chvíle, kdy jsem usínala s pláčem a přes den nahodila hrdinský úsměv," rozpovídala se nedávno na svých sociálních sítích. Na povrch totiž vyšlo, že její milovaný manžel je podvodník. Nejenom, že vybral účet Peštové, ale také neplatil svým dodavatelům a nakonec pláchl do Itálie.

Daniela se ale řídí heslem, že co tě nezabije, to tě posílí. Celou dobu doufala, že přijde chvíle, kdy všechno bude zase dobré. Velkou oporu měla v těžkých chvílích ve své milované rodině. "Naše pouto se synem je o to silnější. Jestli si i někdo z vás prochází něčím podobným, nezoufejte a nebojte se říct si svým blízkým o pomoc. Není to známka slabosti, naopak," řekla.

Osudová láska s Palem Haberou

Pak přišel osudový rok 2000, kdy se Daniela Peštová na filmovém festivalu v Karlových Varech a zahořeli k sobě láskou. O dva roky později v roce 2002 a v roce 2009 syn Paul Henry. Z malého Henryho roste sympatický mladík, který zdědil vlohy jak po otci, tak po matce. "Jedna životní kapitola uzavřena. Můžete mi prosím někdo vysvětlit, proč ten čas tak letí," posteskla si na Instagramu Daniela.

Po svém otci Paul zdědil nadání a talent na hudbu. Takže je dost možné, že se nakonec vydá ve šlépějích svého otce, i když by z fleku mohl dělat modela. Je to mladý muž, který má celý život před sebou a skvělé rodinné zázemí. Nedávno si Palo dělal srandu z toho, že jeho malý chlapeček mu už dávno přerostl přes hlavu.

"Tak jsme si zas vyšli na výlet po Slovensku, na hroby. V plné sestavě a opět i s naším nejmenším. No, 'nejmenším', karta se obrátila a v poslední době začíná konverzaci tak, že si mě přivine na svou hruď, položí si bradu na temeno mé hlavy a pak shora hlasem, který občas tak divně přeskakuje, zahlásí: 'Tati? Proč jsi tak malej," dělal si srandu Habera.

Na svého syna je ale právem pyšný. "A já jsem vlastně za tuto provokační větu rád. Vidět ho, jak roste a dospívá, mě těší. I když je to někdy na facku, ale to bych si musel jít vždy pro žebřík, a to se mi nechce," prohlásil. Děti mají mezi sebou skvělé vztahy a oba dva sourozenci perfektně vycházejí s nejstarším nevlastním bráchou Yannickem.

Habera s nejmladším synem tráví hodně času a snaží se mu věnovat jak jen může. Dokonce zavzpomínal i na své dětství. "Dobře si pamatuji tu malou železniční stanici na fotce za námi. No, zkrátka, vždy tam zastavil motoráček a odtud mě babička vezla do města Poltár do nemocnice. Tam jsem vyfasoval injekci proti kopřivce, kterou jsem vždy chytil," doplnil.

Oba dva rodiče se shodují na tom, že by jim vůbec nevadilo, kdyby se jejich děti vydaly v jejich šlépějích. "Ta soutěž není jen pro holky. Takže je jedno, jestli je to holka nebo kluk. Já mám na modeling samé dobré vzpomínky. Hrozně to pomohlo mojí osobnosti, velmi se mi dařilo, takže já si na modeling stěžovat nemůžu. Asi bych přála každému mladému člověku, aby si to zkusil," řekla Peštová v rozhovoru pro Glanc.

"Nemám s tím problém. Moje děti, ať jsou tím, čím chtějí být. Hlavně, ať jsou zdravé a šťastné. To je pro mě to nejpodstanější," doplnil svoji manželku Palo Habera. Celá rodina žije v Praze v luxusní vile v Hodkovičkách. Kolem sebe mají nádhernou krajinu a společně si tak užívají klidný rodinný život.

