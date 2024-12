Externí autor 8. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Josef Abrhám junior byl jediným dítětem výrazného hereckého páru, manželů Libušky Šafránkové a Josefa Abrháma staršího. On sám je otec pěti dětí a o toho svého se postaral až do samotného konce.

Libuška Šafránková a Josef Abrhám platili nejenom za vynikající herce, ale byli to i příkladní manželé a rodiče syna Josefa. O to víc jim nejspíš muselo být líto, když se jejich jediný syn rozvedl. A přitom všechno začalo tak pohádkově…

Druhá Popelka

Když si Josef mladší hledal manželku, jako všichni synové měl předobraz ženy s velkým Ž ve své mamince Libuši. Jeho vyvolenou se stala o rok mladší režisérka, dcera známého litoměřického malíře Jana Grimma, Denisa Grimmová, která mu porodila dva syny, Josefa a Antonína. Křehká brunetka s jemnými rysy totiž velmi připomínala Libušku za mlada. Nějakou dobu spolu strávili v Severní Americe a po návratu dokonce žili nějakou dobu v Praze u Josefových rodičů.

Jenže po narození dětí to mezi nimi začalo skřípat. Přišel rozvod a Josef s Denisou šli od sebe. Libuška z toho byla velmi smutná, protože své dva starší vnuky vídala po rozpadu Josefovy rodiny jen velmi sporadicky.

Jelikož si celá rodina své soukromí dost střeží, že se Josef rozvedl vyšlo najevo až ve chvíli, kdy se objevil na veřejnosti s jinou ženou a jeho bývalá manželka pro změnu s jiným mužem.

Zmrzlinová láska

Z nepříjemného porozvodového období pomohla Josefovi usměvavá sympatická Slovenka Ludmila. Sice vystudovala v Německu úplně jiný obor a jak se svěřila v DVTV, jednu dobu dokonce vyučovala na berlínské univerzitě statistiku. Jenže pořád pošilhávala po gastronomii, kterou měla možnost si vyzkoušet během studia. Vlivem různých okolností se v ní zrodil sen otevřít si vlastní zmrzlinárnu. A tak vyrazila na další univerzitu, tentokrát do italské Bologni, kde se naučila kouzla zmrzlinářského řemesla. Odtamtud už vyrazila do Prahy, kde potkala Josefa.

Mají spolu tři děti dcery Lauru a Lili a syna Benjamina. Lauru si ještě dokonce ještě stihla užít Libuška, která Ludmile s péčí o ni do posledních chvil pomáhala.

O tatínka se postaral až do konce

Když začalo jeho rodičům haprovat zdraví, Josef se rozhodl si je vzít k sobě a kvůli tomu rekonstruoval domek na Moravě. Libuška už stěhování ale nestihla. A tak se postaral alespoň o svého nemocného otce, kterému posloužil až do konce. Je smutnou pravdou, že Josef Abrhám starší odešel krátce po své manželce. Stesk po ní nemohla zahnat ani přítomnost milující rodiny…

Filmařská historie pokračuje

Josef mladší nešel tak úplně ve stopách svých rodičů, ale zvolil si práci scénáristy, režiséra a to především v dokumentární tvorbě. Vypadá to, že se na uměleckou dráhu vydají i jeho dva starší synové Antonín a Josef, kteří už natáčejí krátké snímky. Jejich krátký film Přežívání v divočině podle Jima Křováka se stal v roce 2020 vítězným snímkem Pražského Filmového Kufru v kategorii Hraný film 11 – 15 let. Děda Abrhám s babičkou Šafránkovou by z nich měli zcela určitě radost...

