1. 12. 2024

Oblíbená moderátorka taneční soutěže StarDance a herečka ze seriálu Jedna rodina má zatím jediného syna Antonína, na kterého je právem pyšná. Tereza Kostková (48) má za sebou jedno nevydařené manželství, ze kterého ale vzešel Tonda, ze kterého roste sympatický a šarmantní muž.

Lásku našla napodruhé

Tereza Kostková je skvělá herečka a moderátorka, kterou lidé mohou znát jako doktorku Mandlovou ze seriálu Ordinace v růžové zahradě nebo moderátorku taneční show StarDance. Tereza našla svoji životní lásku napodruhé. Poprvé se spálila, a to i přesto, že ji lidé varovali. Když je ale člověk zamilovaný až po uši, tak nevidí a neslyší.

Jejím prvním manželem byl režisér Peter Kracik, kterého si vzala v roce 2006. Manželství jim vydrželo do roku 2015, ale problémy nastaly již mnohem dřív. Společně se jim narodil syn Antonín a dlouhou dobu trvalo, než si dokázali přiznat, že se jejich cesty musí rozejít. Velkou roli v tom samozřejmě hrál fakt, že mají spolu dítě.

„Měla jsem v rodičích vzor, že když se něco takového stane, je cesta dál možná. Oba nás s Petrem rozchod bolel a oba jsme chtěli, aby nebolel našeho Toníka. To, co bylo mezi námi, nesouviselo s našim rodičovstvím," rozpovídala se Tereza v rozhovoru pro iDnes.cz. I po rozvodu panují mezi bývalými manželi dobré vztahy a jako rodiče fungují na sto procent.

„Nikdy jsem k Petrovi necítila nenávist a nikdy jsem o něm neříkala nic negativního. Mluvit před dítětem křivě o jeho tátovi mi připadá hanebné. Vždyť je to partner, kterého jsem si vybrala, se kterým mám dítě, tak přece nemůžu ty společné roky spláchnout, hodit do koše. Tím bych spláchla i sama sebe," pokračovala.

Kolegyně ji varovala

Tereza nezastírá, že období rozvodu bylo pro ni velmi náročné. „Samozřejmě, že takové situace jsou těžké. Nedá se na ně připravit, vyškolit se. Jediná šance, jak je zvládnout, je chovat se upřímně. Odpovídat upřímně na všechny otázky. Tonda se v různých fázích dospívání začal ptát," řekla s tím, že se synovi vždy snažila upřímně vše vysvětlit.

V době, kdy si Kracik začal s Kostkovou, tak měl za sebou již dvě nevydařená manželství. Jeho první ženou byla klavíristka Adriana, se kterou má syna Viktora. Románek prožil například s herečkou Vilmou Cibulkovou nebo Kateřinou Macháčkovou. Dlouhých sedmnáct let byla jeho manželkou herečka Veronika Gajerová, se kterou má dvě děti.

Gajerovou opustil právě kvůli Tereze a Veronika to velmi těžce nesla. Rozpadlo se jí manželství a rodina, na které si tak moc zakládala. Tehdy Kostkové poslala vzkaz přes média. „Opustí i tebe! Vzpomeneš si na mě," řekla a jak se za pár let ukázalo, měla pravdu. Kostková byla několik let sama. Poté se zamilovala do herce Jakuba Nvoty, kterého si vzala v roce 2018 během utajovaného obřadu.

Ze syna roste šarmantní mladík

Tereza se svým současným partnerem dítě nemá, ale na svého prvorozeného syna je právem pyšná. Co se týče profese, tak na syna Antonína nijak netlačí. „Jiné bytosti k ničemu nevedu. Myslím, že na to nemám právo ani jako matka, ani jako člověk. Snažím se sledovat vývoj té bytosti, která mi byla díky Bohu dána a mohu jí být matkou," prozradila.

„On se sám vyhraňuje od útlého dětství, to bude mít možná po mně, a pokukuje hodně po filmové režii. Pořád je ale mladý a těch možností má hodně, takže to řekne asi jako dospělý, jestli je to tak silné, nebo zvolí jiné povolání. Zatím je ale ta filmová režie nejsilnější uvnitř i zvenku," vysvětlila Tereza Kostková.

Herečka má se synem nádherný a láskyplný vztah. Čas je bohužel neúprosný a Tonda už dávno není tím malým klučíkem. Vyrostl z něj krásný mladý muž a stihl se i zamilovat. Jak je Tereze Kostkové podobný, se můžete podívat v galerii.

Zdroje: iDnes.cz, eXtra.cz