Když se řekne syn Davida Prachaře, každý si okamžitě vybaví Jakuba Prachaře, který je rovněž známým hercem. Ne každý si ale hned uvědomí, že Jakub má ve skutečnosti ještě mladšího nevlastního bratra Františka. Ten roste do krásy a vydal se též uměleckým směrem.

František Prachař je nejmladším potomkem Davida Prachaře, kterého má se svou druhou ženou, herečkou Lindou Rybovou. Momentálně je mu šestnáct let, což je poněkud komplikované životní období.

Na vylomeniny ale Františka příliš neužije. Je totiž velmi cílevědomý, a tak se nyní plně soustředí pouze na dvě věci – studium konzervatoře a hraní fotbalu. Stejně jako tatínek a starší bratr Jakub je totiž vášnivým fanouškem Slavie.

Na první pohled si lze všimnout, že se jedná o velmi pohledného mladíka, za kterým se jistě otočí nejedna spolužačka. Někoho možná napadne, že by okamžitě mohl na přehlídkové molo.

Mohl by být modelem

Nebyl by příliš daleko od pravdy, protože si roli modela již vyzkoušel po boku nevlastní sestry Mariany Prachařové, a to v rámci pražského Fashion Weeku. Není to ale směr, kterému by se chtěl nějak víc věnovat.

Skoro to nyní vypadá, že je František Prachař naprosto dokonalým prototypem syna, který snad své rodiče nemůže vůbec ničím potrápit. Jak ale David Prachař přiznal, jedna věc se přece jen najde. Jeho dospívající syn si totiž právě nepotrpí na pořádek.

„Doma to funguje tak, že už neříkám nic. Františkův pokoj se nedá otevřít, protože dveře se vzpříčí. Leží tam kytara nebo nějaké předměty. On nás tím šetří, protože tím, že ten pokoj neotevřeme, to nevidíme a můžeme se dožít vyššího věku,” prozradil s úsměvem v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Jejich domácnost je chaotická

Kromě Františka má s druhou manželkou David Prachař ještě dvě dcery, jednadvacetiletou Rozálii a dvacetiletou Josefínu. Díky tomu je jejich domácnost občas trochu chaotická a mnohdy dokonce vypukne boj kdo s koho.

„Linda nesnáší, když se ráno otevřou dveře a holky si jdou do její skříně jako pro svoje věci. Přišel jsem o všechny košile. Měl jsem dvě černé košile, už je mají děti, takže jsem si dnes vzal poslední bílou. Tu si také ukrývám. Děti jsou v podstatě zloději,” dodal se smíchem David Prachař.

Čas od času také herec s obtížemi zvládá synovu pubertu, protože u starších potomků na její intenzitu nebyl zvyklý.

František má divoké dospívání

„U Františka to zvládám těžko. František má výraznou pubertu. Holky byly jemnější, Kubíček byl taky jemnější, Mariánka byla jemná, ale Franta teda jako. Zřejmě je to tak daný, že mi Pán Bůh nadělil pět dětí, a to poslední je opravdu síla,” postěžoval si pro SvětŽeny.cz.

Vzhledem k Františkově věku je také pochopitelné, že se začíná zajímat také o děvčata. To ostatně potvrdil také jeho otec. „Zatím po telefonu. Jsou tam nějaký favoritky, vždycky mi ukáže nějakou fotku, ale zatím teda vítězí fotbal a konzervatoř, ale myslím, že to brzy přijde,” pousmál se herec.

Že se František rozhodl stát hercem, jeho rodiče zrovna neohromilo. „Jsem rád i nerad, on si to takhle rozhodl sám. Znám ta úskalí naší práce, ale syna od toho zrazovat nebudu. On si to vybral a rodič s tím stejně nic neudělá,” uvedl David Prachař pro web Sedmička.cz.

