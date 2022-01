Syndrom Marie Antoinetty: Je možné, že jí před popravou zbělely vlasy hrůzou

Marie Antoinetta

Stres. Ve větší či menší míře jsme mu vystaveni denně. Výjimku netvořila ani Marie Antoinetta. Francouzská královna a dcera mocné Marie Terezie. V jejím případě však legendy praví, že kvůli strachu ze své popravy jí přes noc dokonce zbělely vlasy. Je to vůbec možné?

„Já z tebe zešedivím!" Říkávaly naše babičky, když jsme jako děti provedli nějakou lumpárnu. Průpovídka však není pouhým výmyslem. Je založená na reálných příbězích lidí, kterým prý zbělely vlasy hrůzou nebo šokem.

V roce 1535 prý během jediné noci zešedivněl Thomas More, kancléř krále Jindřicha VIII., po tom, co se dozvěděl, že bude popraven. O necelých 40 let později zbělela kštice také Jindřichovi IV. jako následek hrůz Bartolomějské noci. Mezi nejstarší dochované tvrzení o syndromu tzv. Canities subita patří příběh židovského učence, který zešedivěl z přepracování.

Syndrom Marie Antoinetty

Bylo 16. října 1793. Na pařížském náměstí Revoluce se tlačily davy zvědavců a čekaly na hrůzné divadlo. Za pár minut měla být sťata gilotinou osmatřicetiletá manželka Ludvíka XVI., nenáviděná „Madam Deficit“. Když se po vykonání popravy hlava odkutálela stranou, lidé vykřikli hrůzou. Z pod čepce, který měla bývalá panovnice na hlavě, trčely úplně bílé vlasy.

Legendy popisují, že vlasy Marie Antoinetty změnily svou barvu přes noc. Z pohledu dnešní medicíny je to ale nemožné. Pro tak náročný fyziologický proces je to moc krátký časový úsek. Jak se ale říká, i na tomto „šprochu, je pravdy trochu".

Šedivé vlasy ze stresu

Na ztrátě vlasového pigmentu se kromě přirozeného procesu stárnutí podílí sympatický nervový systém. Tato síť nervů zasahuje až do kůže a v oblasti hlavy obepíná vlasové folikuly. V nich se nachází množství kmenových buněk, které se při regeneraci organismu mění na pigmentové. Vlasy tak mají světlou nebo tmavou barvu. Pokud však jedinec zažívá vnější hrozbu, v těle se spustí reakce „bojuj, nebo uteč". Do organismu se začne vyplavovat hormon norepinefrin, jež je následně ve vlasových folikulech absorbován kmenovými buňkami.

„Pokud jsou kmenové buňky vystaveny norepinefrinu ze sympatického nervu, aktivují se a ve velké míře začnou produkovat pigment. Ten se ale díky tomu za několik dní vyčerpá až nakonec nezbude žádný," vysvětluje expertka Ya-Chieh Hsu z Harvardovy univerzity. Vlasy tak zůstanou průhledné, respektive šedé.

Krize a šedivé vlasy

Pokud člověk prochází velkou krizí, může opravdu zešedivět za relativně krátkou dobu. Změnu barvy vlasů tak můžeme pozorovat například u nemocných, ale také u vůdčích členů smečky, rodiny nebo u vysoce postavených manažerů. Sama Marie Antoinetta byla nepříjemnému stresu vystavena minimálně dva roky. Zažila nepodařený útěk z Paříže, odloučení od syna a popravu svého manžela. To i na královnu mohlo být moc.

