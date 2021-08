Syndrom Marie Antoinetty: Hrůza před popravou způsobila fyzickou změnu

Marie Antoinetta při cestě na popravu

Foto: Profimedia.CZ

Marie Antoinetta do poslední chvíle nemohla uvěřit, že ji revoluční tribunál odsoudil k smrti. Ji, francouzskou královnu, dceru mocné Marie Terezie! Její manžel už byl mrtev a široko daleko nebylo duše, která by ji ze spárů revolucionářů vyrvala. Když se po probdělé noci ráno před popravou podívala do zrcadla, s hrůzou zjistila, že jí zbělaly vlasy.