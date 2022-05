Syndrom Marie Antoinetty je nesmysl, míní vědci. Vlasy před popravou nezešediví

Marie Antoinetta

Šediny jsou spojeny se stářím, moudrostí, ale také s tvrdou prací a stresem. V dnešní době, v níž se oslavuje kult mládí, není tato barva zcela žádoucí. Podobné to však bylo i za Marie Antoinetty. Když byla francouzská královna a dcera Marie Terezie popravena, diváci s hrůzou zjistili, že má vlasy jako stařenka.

Podle legendy ji kadeře zbělely přes noc. Stějně jako například kancléři krále Jindřicha VIII. Thomasu Moreovi po tom, co se dozvěděl, že bude sťat, Jindřichovi IV., jež zažil hrůzy Bartolomějské noci nebo dokonce obětem druhé světové války. Canities subita neboli syndrom Marie Antoinetty je tedy z historie známý, podle vědců však tyto patofyziologické změny nemohou nastat během 24 nebo dokonce 8 hodin.

Šedivění patří mezi přirozené projevy stárnutí. První stříbrné vlasy se objevují již mezi dvacátým a třicátým rokem života. Ve větší míře se vyskytují kolem 40. roku. Existují pochopitelně i výjimky, kdy se šedý vlas může objevit již na střední škole nebo naopak sedmdesátiletý kmet má stále svou původní barvu. Velkou roli v šedivění hrají tři proměnné. Genetické predispozice, psychická vyrovnanost a životní styl.

Syndrom Marie Antoinetty a šedivé vlasy

„Za změnu barvu vlasů mohou tzv. melanocyty, buňky v koříncích, které produkují barvící pigment. S přibývajícími léty začnou pracovat nepravidelně, až se zcela zastaví," vysvětluje dermatolog Miloš Kravciv. Nejprve se šediny objevují na skráních, poté se postupně rozšiřují na zbytek hlavy.

Na otázku, kdy začnete šedivět, vám nejlépe odpoví pohled na vaše rodiče. Za předčasný nástup stříbrných vlasů však může například kouření, chudokrevnost, porucha štítné žlázy, nedostatek vitaminu B12 nebo menopauza. Za významný faktor vědci považují i stres.

Ten může i za známý syndrom Marie Antionetty. „Jde o autoimunitní reakci, kdy organismus v důsledku šoku pozastaví práci melaninových buněk," říká doktor Miloš Kravciv. Vnější hrozba způsobí, že se do těla začne vyplavovat hormon norepinefrin. Ten je ve vlasových folikulech absorbován kmenovými buňkami, jež nejprve začnou nadměrně produkovat pigment. „Díky tomu se však za několik dní vyčerpá až nakonec nezbude žádný," vysvětluje expertka Ya-Chieh Hsu z Harvardovy univerzity. Méně odolné vlasy pak vypadají a zůstanou jen ty silnější - šedivé.

Já z tebe zešedivím

Průpovídka „Já z tebe zešedivím" tak není daleko od pravdy. I vlasy však potřebují čas na to, aby vyrostly. Obecně se udává, že za jeden měsíc jich přibude 1-1,5 cm. Za rok je to tedy okolo 15 cm. Odborníci tedy upozorňují na to, že změna barvy nenastane před noc.

Proč tedy byli lidé při popravě v šoku, že sedmatřicetiletá královna má hlavu bílou jako sníh? Může za to především móda. Za Marie Antoinetty se nosily paruky, jež přirozené vlasy skrývaly. Ty byly, kvůli vším a jiným parazitům, stříhány na krátko. Samotná panovnice byla navíc nepříjemnému stresu vystavena dva roky. Její kštice tak nadměrnou mírou starostí mohla šedivět, aniž by si toho veřejnost všimla. Jakmile ale před ni předstoupila pouze v lehkých šatech a čepci, legenda o náhlém zbělení vlasů zapustila kořeny.

